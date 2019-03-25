Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.0264 GBR   2.2567 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.57 Brent 67.54 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.03.2019 22:05

Четверо афганских военных погибли в бою с талибами

Четыре солдата афганской национальной армии (АНА) погибли и четверо получили ранения в ходе боевого столкновения с террористами на территории уезда Надали провинции Гильменд на юге страны, сообщает понедельник министерство обороны Афганистана.

"В ходе операции по разминированию прошлой ночью солдаты АНА долгие часы вели боестолкновение с вооруженными группами талибов (движение "Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ), которые понеся тяжелые потери, отступили из района. Потери АНА составили четверо убитых. Еще четверо военных получили незначительные травмы", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечено, что погибшие и раненые солдаты перевезены в Кабул.

Также отмечается, что сейчас уезд Надали находится под контролем правительства Афганистана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ВОЕННЫЕ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Маас выступил за продление миссии германских военных в Афганистане Талибы убили 14 военных на западе Афганистана, более 20 взяли в плен Талибы заявили о намерении освободить всех пленных правительственных военнослужащих по случаю завершения месяца поста Рамазан Талибы захватили три военных поста на северо-западе Афганистана, убив 12 солдат Талибы в ходе ночной атаки убили около 15 военных на северо-востоке Афганистана 10 афганских военных погибли в результате нападения талибов на автоколонну на западе страны - ТВ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]