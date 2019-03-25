Четверо афганских военных погибли в бою с талибами

Четыре солдата афганской национальной армии (АНА) погибли и четверо получили ранения в ходе боевого столкновения с террористами на территории уезда Надали провинции Гильменд на юге страны, сообщает понедельник министерство обороны Афганистана.

"В ходе операции по разминированию прошлой ночью солдаты АНА долгие часы вели боестолкновение с вооруженными группами талибов (движение "Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ), которые понеся тяжелые потери, отступили из района. Потери АНА составили четверо убитых. Еще четверо военных получили незначительные травмы", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечено, что погибшие и раненые солдаты перевезены в Кабул.

Также отмечается, что сейчас уезд Надали находится под контролем правительства Афганистана.