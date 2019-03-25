Четверо афганских военных погибли в бою с талибами

Четыре солдата афганской национальной армии (АНА) погибли и четверо получили ранения в ходе боевого столкновения с террористами на территории уезда Надали провинции Гильменд на юге страны, сообщает понедельник министерство обороны Афганистана.
"В ходе операции по разминированию прошлой ночью солдаты АНА долгие часы вели боестолкновение с вооруженными группами талибов (движение "Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ), которые понеся тяжелые потери, отступили из района. Потери АНА составили четверо убитых. Еще четверо военных получили незначительные травмы", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечено, что погибшие и раненые солдаты перевезены в Кабул.
Также отмечается, что сейчас уезд Надали находится под контролем правительства Афганистана.
Азербайджан приобрел у Беларуси новый портативный комплекс управления огнем «Лектор»
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 22 нарушения - Минобороны Азербайджана
Президент Азербайджана и премьер Армении встретятся 29 марта в Вене - источник
American Airlines отменяет около 90 рейсов в день до конца апреля из-за проблем с Boeing-737 MAX
Нефть перешла к росту вечером в понедельник, Brent подорожала до $67,2 за баррель
Евросоюз хочет перейти на евро при расчетах в энергетической отрасли
МЧС эвакуирует людей из горящего ТЦ в Баку – СМИ
Звезда баскетбола Шакил О Нил войдет в совет директоров Papa Johns и станет новым лицом компании
Первый парк Смурфиков в Азии откроется в Шанхае в конце 2019г
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Перспективы развития рынка минеральных удобрений Каспийско-Черноморского региона обсудили в Баку
ОАО «АтаБанк» будет работать во время праздников.
Используйте бесплатный WhatsApp за границей со своим номером Nar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»