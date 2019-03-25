Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который руководил расследованием предположительного вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года, действовал достойно.

По сообщениям американских СМИ, на вопрос о том, считает ли он, что Р.Мюллер действовал достойно, Д.Трамп ответил: "Да".

Президент США также заявил, что возможная публикация полной версии доклада Р.Мюллера в будущем его "совсем бы не обеспокоила".

Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Д.Трамп доверяет генпрокурору США в вопросе о том, как и в каком объеме публиковать доклад Р.Мюллера.

Говоря о публикации полной версии этого документа в открытом доступе, пресс-секретарь Белого дома отметила, что Д.Трамп не имеет ничего против этого.

"Я не думаю, что у президента есть какая-то проблема с этим (публикацией доклада в открытом доступе - ИФ)", - подчеркнула С.Сандерс.

23 марта стало известно, что Р.Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал свой доклад генпрокурору Уильяму Барру.

В свою очередь У.Барр 24 марта передал на рассмотрение Конгресса письмо по поводу расследования, но в нем говорится лишь об основных выводах Р.Мюллера. Теперь генпрокурору предстоит решить, как быть с самим докладом Р.Мюллера: можно опубликовать либо полную, либо отредактированную версию. Кроме того, У.Барр должен определить, выкладывать ли доклад в открытый доступ или же передать его только в Конгресс.

Согласно документу, спецпрокурор не нашел убедительных доказательств того, что Д.Трамп или его команда сговорились с российским правительством, чтобы повлиять на выборы 2016 года. В письме также говорится, что Р.Мюллер не смог сделать вывод о том, препятствовал ли Д.Трамп правосудию.