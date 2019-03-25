Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который руководил расследованием предположительного вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года, действовал достойно.
По сообщениям американских СМИ, на вопрос о том, считает ли он, что Р.Мюллер действовал достойно, Д.Трамп ответил: "Да".
Президент США также заявил, что возможная публикация полной версии доклада Р.Мюллера в будущем его "совсем бы не обеспокоила".
Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Д.Трамп доверяет генпрокурору США в вопросе о том, как и в каком объеме публиковать доклад Р.Мюллера.
Говоря о публикации полной версии этого документа в открытом доступе, пресс-секретарь Белого дома отметила, что Д.Трамп не имеет ничего против этого.
"Я не думаю, что у президента есть какая-то проблема с этим (публикацией доклада в открытом доступе - ИФ)", - подчеркнула С.Сандерс.
23 марта стало известно, что Р.Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал свой доклад генпрокурору Уильяму Барру.
В свою очередь У.Барр 24 марта передал на рассмотрение Конгресса письмо по поводу расследования, но в нем говорится лишь об основных выводах Р.Мюллера. Теперь генпрокурору предстоит решить, как быть с самим докладом Р.Мюллера: можно опубликовать либо полную, либо отредактированную версию. Кроме того, У.Барр должен определить, выкладывать ли доклад в открытый доступ или же передать его только в Конгресс.
Согласно документу, спецпрокурор не нашел убедительных доказательств того, что Д.Трамп или его команда сговорились с российским правительством, чтобы повлиять на выборы 2016 года. В письме также говорится, что Р.Мюллер не смог сделать вывод о том, препятствовал ли Д.Трамп правосудию.
Азербайджан приобрел у Беларуси новый портативный комплекс управления огнем «Лектор»
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 22 нарушения - Минобороны Азербайджана
Президент Азербайджана и премьер Армении встретятся 29 марта в Вене - источник
American Airlines отменяет около 90 рейсов в день до конца апреля из-за проблем с Boeing-737 MAX
Нефть перешла к росту вечером в понедельник, Brent подорожала до $67,2 за баррель
Евросоюз хочет перейти на евро при расчетах в энергетической отрасли
МЧС эвакуирует людей из горящего ТЦ в Баку – СМИ
Звезда баскетбола Шакил О Нил войдет в совет директоров Papa Johns и станет новым лицом компании
Первый парк Смурфиков в Азии откроется в Шанхае в конце 2019г
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Перспективы развития рынка минеральных удобрений Каспийско-Черноморского региона обсудили в Баку
ОАО «АтаБанк» будет работать во время праздников.
Используйте бесплатный WhatsApp за границей со своим номером Nar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»