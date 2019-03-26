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Регион 26.03.2019 09:42

Россия и Сирия приглашают США к участию в совещании по расформированию лагеря "Рукбан"

Российский и сирийский межведомственные координационные штабы по решению проблемы сирийских беженцев, как ожидается, 26 марта проведут расширенное совещание по расформированию лагеря "Рукбан". К участию в нем приглашены представители США.

"В 10:00 26 марта ... руководителю российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР генерал-майору Виктору Купчишину в пункте пропуска "Джлеб" провести координационное совещание для выработки согласованных пошаговых мероприятий по расформированию лагеря "Рукбан", - говорилось в совместном заявлении глав штабов от 22 марта.

С российской стороны его подписал генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Для выработки согласованных пошаговых мероприятий по расформированию лагеря "Рукбан", приглашаем прибыть на указанное координационное совещание представителей командования американских войск в зоне Эт-Танф, а также дипломатического корпуса Соединенных Штатов в Иордании и обеспечить присутствие на этом мероприятии шейхов племен, находящихся в лагере", - отмечается в документе.

"В ходе проведения мероприятия предусмотреть посещение лагеря "Рукбан" указанной рабочей группой, состоящей из представителей САР, РФ, США, Иордании, а также ООН для мониторинга, детального изучения и оценки обстановки непосредственно в местах проживания беженцев", - говорится в заявлении.

"Безопасность перемещения и проведения встречи на территории, подконтрольной сирийскому правительству, обеспечат силы службы безопасности САР во взаимодействии с подразделениями военной полиции ВС РФ. Обращаемся также к командованию США со своей стороны обеспечить безопасность мероприятия в контролируемой ими 55-километровой зоне Эт-Танф", - отмечается в документе.

В случае невозможности проведения координационного совещания в указанные сроки, то есть 26 марта, предлагаются резервные даты проведения - 2 или 9 апреля.

По оценке Минобороны, ситуация в лагере беженцев "Рукбан" продолжает ухудшаться. "Несмотря на принятые меры, лагерь внутренне перемещенных лиц "Рукбан" до настоящего времени продолжает существовать. Его население находится в катастрофических условиях, которые усугубляются с каждым днем", - сказал М.Мизинцев.

"Последние космические снимки показали, что количество могил на стихийных кладбищах, расположенных в непосредственной близости от жилищ, продолжает стремительно расти. Ежедневно поступают данные о гибели малолетних детей вследствие антисанитарии и инфекционных заболеваний, отсутствия в лагере врачей и элементарной медицинской помощи", - добавил генерал.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ЛАГЕРЬ, СОВЕЩАНИЕ


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