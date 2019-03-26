В ХАМАС объявили о заключении перемирия с Израилем

В палестинском движении ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, объявили в понедельник вечером о достижении соглашения о перемирии с Израилем, сообщает Associated Press.

Перемирие согласовано при посредничестве Египта. Израильская сторона не комментирует эту тему, отмечается в сообщении. Ранее в понедельник палестинцы из Газы провели ракетный обстрел израильской территории. ВВС Израиля в ответ нанесли удары по сектору Газа.