Разработана схема компенсации за пребывание российской 201-й военной базы в Таджикистане - газета

Министерство обороны и правительство РФ разработали схему компенсации за пребывание 201-й военной базы в Таджикистане, в счет арендной платы российская сторона передаст республике освободившиеся военные городки, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на Минобороны.
"Таджикистану будет передан военный городок в городе Куляб Хатлонской области, уточнили в Минобороны. Гарнизон в Кулябе российская армия покинула летом 2015 года. В проекте постановления о передаче имущества, с которым ознакомилось издание, говорится, что соответствующая договоренность между правительствами двух стран в общих чертах была достигнута еще в 2012-м. Однако реализована она так и не была - в настоящее время российской стороной подготавливаются предложения по передаче земли и недвижимости. В министерстве обороны Таджикистана не смогли предоставить оперативный комментарий на запрос издания", - говорится в публикации.
Из документа, на который ссылается издание, следует, что, кроме базы в Кулябе, Таджикистану также должен отойти военный городок, расположенный в Бохтаре (до 2018 года - город Курган-Тюбе) Хатлонской области.
Минобороны приняло решение о безвозмездной передаче земли и имущества, чтобы не препятствовать "дружественному переговорному процессу между странами", говорится в документе. Тем более что в свое время земельные участки Таджикистан предоставил российским военнослужащим бесплатно, сообщает газета.
"В документе особо отмечается, что требование платы повлечет за собой переход на арендные отношения, что российской стороне невыгодно: за использование земельных участков и недвижимости, занимаемой 201-й военной базой, придется ежегодно выплачивать около 6 млрд рублей", - уточняется в публикации.
По данным издания, эти военные городки освободились в 2004 году, когда 201-ю мотострелковую дивизию сократили до размеров базы с аналогичным номером. Тогда же было расформировано несколько полков и батальонов - их городки все это время стояли пустыми или были заполнены меньше чем на треть, пишут "Известия".
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