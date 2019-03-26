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Дальнее зарубежье 26.03.2019 10:47

В Организации американских государств заявили, что присутствие военных РФ в Венесуэле недопустимо

В Организации американских государств (ОАГ) раскритиковали присутствие на венесуэльской территории российских военных, сообщает агентство ЭФЭ.

"Недопустимо, чтобы власти иностранного государства имели программы по сотрудничеству в военной сфере с узурпирующим власти режимом", - отмечается в коммюнике этой организации.

В ОАГ считают, что подобное военное присутствие в Венесуэле неконституционно, потому что не было одобрено Национальной ассамблеей Венесуэлы, которую контролирует оппозиция.

В частности, в организации критикуют и недавнее прибытие группы российских военных в аэропорт Каракаса.

В ОАГ, базирующейся в Вашингтоне, не признают Николаса Мадуро законным президентом Венесуэлы и поддерживают провозгласившего себя временным президентом оппозиционера Хуана Гуайдо.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ОАГ, РОССИЯ, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]