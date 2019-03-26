Вице-президент Венесуэлы заявила о восстановлении электроснабжения в большинстве районов страны

Подача электроэнергии была восстановлена в большинстве штатов Венесуэлы в "рекордные сроки", сообщила вице-президент страны Делси Родригес.
"По состоянию на 20:15 электроснабжение восстановлено практически на всей территории Венесуэлы за исключением нескольких районов, главным образом на востоке страны. Там ситуация нормализуется в ближайшие часы", - заявила Д.Родригес во время своего телевизионного обращения к населению.
Она сообщила, что электричество было восстановлено в "рекордно короткие сроки".
По ее словам, блэкаут стал следствием "спланированной атаки".
В частности, Д.Родригес обвинила в произошедшем госсекретаря США Майка Помпео, советника по национальной безопасности Джона Болтона и сенатора-республиканца Марко Рубио.
"Какова была цель этой новой атаки? Лишить венесуэльцев электричества, как это произошло всего две недели назад", - заявила вице-президент.
Ранее газета El Nacional сообщила, что в понедельник отключение электроэнергии затронуло 14 из 23 штатов Венесуэлы, а также столицу Каракас. Вещатель NTN24 сообщил, что пострадали 16 штатов.
В начале марта 2019 года в Венесуэле произошел еще больший по масштабам "блэкаут": тогда без света осталась почти вся страна. В Каракасе тогда заявили, что ГЭС "Гури" подверглась кибератаке, за которой, предположительно, стоят США.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
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