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Происшествия 26.03.2019 09:51

МЧС эвакуирует людей из горящего ТЦ в Баку – СМИ

Сотрудники противопожарной службы МЧС Азербайджана эвакуируют людей с торгового центра «Diqlas» в Низаминском районе Баку, где во вторник утром начался пожар, сообщают местные СМИ.

«Пожарным удалось предотвратить переход огня на соседние здания. В настоящее время ведется эвакуация людей, находящихся в торговом центре»,- говорится в информации.

МЧС Азербайджана отмечает, что привлеченные на место происшествия несколько расчетов противопожарной службы ведут борьбу с огнем.

«На борьбу с огнем привлечен вертолет авиационной группы МЧС Азербайджана»,- отмечается в сообщении МЧС.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МЧС, ТЦ, ПОЖАР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]