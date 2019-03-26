МЧС эвакуирует людей из горящего ТЦ в Баку – СМИ

Сотрудники противопожарной службы МЧС Азербайджана эвакуируют людей с торгового центра «Diqlas» в Низаминском районе Баку, где во вторник утром начался пожар, сообщают местные СМИ.

«Пожарным удалось предотвратить переход огня на соседние здания. В настоящее время ведется эвакуация людей, находящихся в торговом центре»,- говорится в информации.

МЧС Азербайджана отмечает, что привлеченные на место происшествия несколько расчетов противопожарной службы ведут борьбу с огнем.

«На борьбу с огнем привлечен вертолет авиационной группы МЧС Азербайджана»,- отмечается в сообщении МЧС.

Ф.Исазаде