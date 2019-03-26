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Оборона 26.03.2019 11:25

Азербайджан приобрел у Беларуси новый портативный комплекс управления огнем «Лектор»

Азербайджан закупил у Беларуси переносной комплекс управления артиллерийским огнем 7A0917 «Лектор», сообщает азербайджанский сайт военных новостей AzeriDefence.

«Принятый на вооружение (азербайджанской армии – ИФ) новый комплекс был задействован во время (широкомасштабных – ИФ) учений азербайджанской армии, проведенных в марте текущего года»,- отмечает издание.

Комплекс имеет три уровня управления. Им могут пользоваться командир батареи, старший офицер батареи и командир расчета.

В состав комплекса входят планшетный компьютер, карманный компьютер, радиостанции, прибор разведки и автоматическая метеостанция. Данные приборы в разных наборах представляют три уровня управления.

С помощью комплекса можно собирать и хранить данные, решать расчетные и информационные задачи. Все составляющие комплекса, кроме метеостанции, разработаны в Беларуси.

«Лектор» впервые был продемонстрирован на выставке IDEX-2019 в феврале текущего года в Абу-Даби. По информации производителя, испытания комплекса завершены.

Ф.Исазаде

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, КОМПЛЕКС, ЗАКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]