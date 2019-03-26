Азербайджан приобрел у Беларуси новый портативный комплекс управления огнем «Лектор»

Азербайджан закупил у Беларуси переносной комплекс управления артиллерийским огнем 7A0917 «Лектор», сообщает азербайджанский сайт военных новостей AzeriDefence.
«Принятый на вооружение (азербайджанской армии – ИФ) новый комплекс был задействован во время (широкомасштабных – ИФ) учений азербайджанской армии, проведенных в марте текущего года»,- отмечает издание.
Комплекс имеет три уровня управления. Им могут пользоваться командир батареи, старший офицер батареи и командир расчета.
В состав комплекса входят планшетный компьютер, карманный компьютер, радиостанции, прибор разведки и автоматическая метеостанция. Данные приборы в разных наборах представляют три уровня управления.
С помощью комплекса можно собирать и хранить данные, решать расчетные и информационные задачи. Все составляющие комплекса, кроме метеостанции, разработаны в Беларуси.
«Лектор» впервые был продемонстрирован на выставке IDEX-2019 в феврале текущего года в Абу-Даби. По информации производителя, испытания комплекса завершены.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»