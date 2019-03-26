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Происшествия 26.03.2019 12:45

МЧС задействовало три вертолета на тушение пожара в ТЦ в Баку, пожарным удалось пресечь распространение огня на соседние здания – глава ведомства

МЧС Азербайджана для тушения пожара в торговом центре «Diqlas» в Низаминском районе Баку задействовало три вертолета авиационной группы ведомства.

«На борьбу с огнем привлечены отделения противопожарной службы, спасатели службы особого риска, личный состав войск гражданской обороны и три вертолета авиационной группы МЧС Азербайджана»,- отмечается в сообщении МЧС.

Прибывший на место происшествия министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров отметил, что пожар локализуется.

«Нам удалось пресечь распространение огня на соседние здания с первых минут. В противном случае было бы трудно справиться с огнем, т.к. фасад здания облицован материалом алкапон. Это серьезный пожар»,- сказал К.Гейдаров журналистам.

На место происшествия также находится глава ИВ Низаминского района Ариф Османов и другие официальные лица.

Пожар в ТЦ «Diqlas» произошел утром во вторник.

Ф.Исазаде

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Тэги: МЧС, ТЦ, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]