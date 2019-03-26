МЧС задействовало три вертолета на тушение пожара в ТЦ в Баку, пожарным удалось пресечь распространение огня на соседние здания – глава ведомства

МЧС Азербайджана для тушения пожара в торговом центре «Diqlas» в Низаминском районе Баку задействовало три вертолета авиационной группы ведомства.
«На борьбу с огнем привлечены отделения противопожарной службы, спасатели службы особого риска, личный состав войск гражданской обороны и три вертолета авиационной группы МЧС Азербайджана»,- отмечается в сообщении МЧС.
Прибывший на место происшествия министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров отметил, что пожар локализуется.
«Нам удалось пресечь распространение огня на соседние здания с первых минут. В противном случае было бы трудно справиться с огнем, т.к. фасад здания облицован материалом алкапон. Это серьезный пожар»,- сказал К.Гейдаров журналистам.
На место происшествия также находится глава ИВ Низаминского района Ариф Османов и другие официальные лица.
Пожар в ТЦ «Diqlas» произошел утром во вторник.
Ф.Исазаде
Азербайджан приобрел у Беларуси новый портативный комплекс управления огнем «Лектор»
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 22 нарушения - Минобороны Азербайджана
Президент Азербайджана и премьер Армении встретятся 29 марта в Вене - источник
American Airlines отменяет около 90 рейсов в день до конца апреля из-за проблем с Boeing-737 MAX
Нефть перешла к росту вечером в понедельник, Brent подорожала до $67,2 за баррель
Евросоюз хочет перейти на евро при расчетах в энергетической отрасли
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Жители Сирии протестуют против решения США признать Голанские высоты территорией Израиля
Facebook удалил более 1,9 тыс. страниц и групп, связанных с Россией - заявление
Москва призывает израильтян и палестинцев соблюдать режим прекращения огня
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Перспективы развития рынка минеральных удобрений Каспийско-Черноморского региона обсудили в Баку
ОАО «АтаБанк» будет работать во время праздников.
Используйте бесплатный WhatsApp за границей со своим номером Nar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»