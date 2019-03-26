МЧС задействовало три вертолета на тушение пожара в ТЦ в Баку, пожарным удалось пресечь распространение огня на соседние здания – глава ведомства

МЧС Азербайджана для тушения пожара в торговом центре «Diqlas» в Низаминском районе Баку задействовало три вертолета авиационной группы ведомства.

«На борьбу с огнем привлечены отделения противопожарной службы, спасатели службы особого риска, личный состав войск гражданской обороны и три вертолета авиационной группы МЧС Азербайджана»,- отмечается в сообщении МЧС.

Прибывший на место происшествия министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров отметил, что пожар локализуется.

«Нам удалось пресечь распространение огня на соседние здания с первых минут. В противном случае было бы трудно справиться с огнем, т.к. фасад здания облицован материалом алкапон. Это серьезный пожар»,- сказал К.Гейдаров журналистам.

На место происшествия также находится глава ИВ Низаминского района Ариф Османов и другие официальные лица.

Пожар в ТЦ «Diqlas» произошел утром во вторник.

Ф.Исазаде