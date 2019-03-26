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СНГ 26.03.2019 13:40

Решение Трампа по Голанам негативно скажется на ближневосточном урегулировании и политическом урегулировании в Сирии - Песков

В Москве сожалеют в связи с решением президента США Дональда Трампа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами и считают, что оно будет иметь негативные последствия для процессов урегулирования на Ближнем Востоке и в Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подобное решение однозначно имеет негативные последствия и с точки зрения процесса ближневосточного урегулирования, и с точки зрения общей атмосферы политического урегулирования в Сирии. Это ни у кого не вызывает сомнений. Главное - это, наверное, еще один шаг Вашингтона, который сделан в однозначное нарушение международного права. Мы весьма сожалеем в этой связи", - сказал Д.Песков журналистам во вторник.

Голанские высоты до 1967 года являлись частью Сирии. Две трети высот были заняты Израилем в ходе Шестидневной войны в начале июня 1967 года.

В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты.

СБ ООН не признал это решение. Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам.

21 марта 2019 года Д.Трамп заявил, что Вашингтону пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. "Спустя 52 года для Соединенных Штатов пришло время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, который имеет критическую, стратегическую важность и важность в сфере безопасности для государства Израиль и региональной стабильности", - написал он в Twitter.

Это решение было встречено с одобрением со стороны премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, а также критикой со стороны ряда стран, в том числе Турции, Сирии и Ирана. Несколько стран, в том числе Россия, Китай, Британия и Германия, заявили, что их позиция по Голанским высотам остается неизменной - они считают этот район "оккупированной Израилем территорией".

Пресс-секретарь генсека ООН Фархан Хак также заявил, что организация привержена всем резолюциям СБ ООН и Генассамблеи, которые подтверждают незаконность оккупации Израилем Голанских высот. Он подчеркнул, что израильская оккупация Голан в соответствии с нормами международного права является незаконной.

25 марта Д.Трамп официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

После этого по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор государственного секретаря США Майкла Помпео и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в ходе которого, как сообщил МИД РФ, с российской стороны было подчеркнуто, что "намерение США признать израильский суверенитет над Голанскими высотами ведет к грубому нарушению международного права, препятствует урегулированию сирийского кризиса, усугубляет положение на всем Ближнем Востоке".

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ГОЛАНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ


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