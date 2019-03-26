Президент Грузии призвала заменить женевский формат по Закавказью политическим диалогом высокого уровня

Формат Женевский дискуссий по безопасности в Закавказье следует сменить на "дипломатический и политический диалог высокого уровня" ради урегулирования ситуации с Абхазией и Южной Осетией, заявила во вторник президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Женевский международный формат должен быть заменен дипломатическим и политическим диалогом высокого уровня. Мы не можем урегулировать наш конфликт в том формате, который просто направлен на технические вопросы", - написала С.Зурабишвили на своей странице в Twitter.

В минувший понедельник С.Зурабишвили на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Тбилиси заявила, что Грузия, несмотря на имеющиеся трудности, продолжает политику мирного урегулирования ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии.

"Другой политики у Грузии нет. Есть только мирная политика", - сказала С.Зурабишвили.

Президент Грузии заявила, что выступает за активизацию формата женевских дискуссий по безопасности в Закавказье, но считает необходимым "придать им политическую нагрузку" либо создать другой формат, который позволит решать не только технические вопросы.

"Мы не должны смириться с тем, что только на техническом уровне решается или не решается этот вопрос", - отметила С.Зурабишвили.

По ее словам, для достижения прогресса в вопросе мирного урегулирования партнеры Грузии должны постоянно "напоминать России о том, что она должна выполнить обязательства, которые взяла на себя".

На минувшей неделе в администрации президента Грузии заявили, что С.Зурабишвили выступает за создание нового формата переговоров по Абхазии и Южной Осетии, который позволит вести высокий политический диалог.

Вместе с тем в администрации не уточнили, кто, по мнению президента Грузии, должен участвовать в этом диалоге.

С.Зурабишвили до сих пор в своих заявлениях не уточняла то, каким она видит возможный формат переговоров для решения политических вопросов по Абхазии и Южной Осетии.

По данным МИД Грузии, 47-ой раунд Женевских дискуссий по Закавказью запланирован на 2-3 апреля.