Президент Грузии призвала заменить женевский формат по Закавказью политическим диалогом высокого уровня

Формат Женевский дискуссий по безопасности в Закавказье следует сменить на "дипломатический и политический диалог высокого уровня" ради урегулирования ситуации с Абхазией и Южной Осетией, заявила во вторник президент Грузии Саломе Зурабишвили.
"Женевский международный формат должен быть заменен дипломатическим и политическим диалогом высокого уровня. Мы не можем урегулировать наш конфликт в том формате, который просто направлен на технические вопросы", - написала С.Зурабишвили на своей странице в Twitter.
В минувший понедельник С.Зурабишвили на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Тбилиси заявила, что Грузия, несмотря на имеющиеся трудности, продолжает политику мирного урегулирования ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии.
"Другой политики у Грузии нет. Есть только мирная политика", - сказала С.Зурабишвили.
Президент Грузии заявила, что выступает за активизацию формата женевских дискуссий по безопасности в Закавказье, но считает необходимым "придать им политическую нагрузку" либо создать другой формат, который позволит решать не только технические вопросы.
"Мы не должны смириться с тем, что только на техническом уровне решается или не решается этот вопрос", - отметила С.Зурабишвили.
По ее словам, для достижения прогресса в вопросе мирного урегулирования партнеры Грузии должны постоянно "напоминать России о том, что она должна выполнить обязательства, которые взяла на себя".
На минувшей неделе в администрации президента Грузии заявили, что С.Зурабишвили выступает за создание нового формата переговоров по Абхазии и Южной Осетии, который позволит вести высокий политический диалог.
Вместе с тем в администрации не уточнили, кто, по мнению президента Грузии, должен участвовать в этом диалоге.
С.Зурабишвили до сих пор в своих заявлениях не уточняла то, каким она видит возможный формат переговоров для решения политических вопросов по Абхазии и Южной Осетии.
По данным МИД Грузии, 47-ой раунд Женевских дискуссий по Закавказью запланирован на 2-3 апреля.
Азербайджан приобрел у Беларуси новый портативный комплекс управления огнем «Лектор»
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 22 нарушения - Минобороны Азербайджана
Президент Азербайджана и премьер Армении встретятся 29 марта в Вене - источник
American Airlines отменяет около 90 рейсов в день до конца апреля из-за проблем с Boeing-737 MAX
Нефть перешла к росту вечером в понедельник, Brent подорожала до $67,2 за баррель
Евросоюз хочет перейти на евро при расчетах в энергетической отрасли
Площадь пожара в ТЦ в Баку составила более 2 га – МЧС
Президент Алиев ознакомился с созданными условиями на станции метро Бакмил
МЧС задействовало три вертолета на тушение пожара в ТЦ в Баку, пожарным удалось пресечь распространение огня на соседние здания – глава ведомства
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Перспективы развития рынка минеральных удобрений Каспийско-Черноморского региона обсудили в Баку
ОАО «АтаБанк» будет работать во время праздников.
Используйте бесплатный WhatsApp за границей со своим номером Nar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»