Уход американского автопроизводителя Ford из России вызван процессом глобальной реструктуризации автоиндустрии, заявил во вторник глава Американской торговой палаты Алексис Родзянко после встречи с главой МИД РФ Сергеевм Лавровым.

"У Ford это вопрос глобальный и вопрос о том, как выглядит их европейская франшиза, как они работают в Западной Европе, и в основном это как часть их европейской стратегии, это не относится конкретно к России", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

"И как обычно, была история с General Motors несколько лет назад, они продолжают быть активным участником нашей торговой палаты, они продолжают активно продавать свои машины здесь, в России. Поэтому думаю, что Ford не просто уйдет, это просто глобальная реструктуризация автоиндустрии, которая сейчас под неким прессингом", - отметил А.Родзянко.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правительстве РФ и на рынке писала, что Ford может уже летом полностью отказаться от выпуска и импорта в РФ легковых автомобилей.

При этом окончательные планы реструктуризации СП Ford Sollers станут известны 27 марта. По данным издания, Ford в РФ будет присутствовать только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV), сохранив долю в заводе в Елабуге, где собираются также внедорожник Ford Explorer и кроссовер Kuga. Продажа остальных активов уже обсуждается на уровне правительства. Однако возможен и полный уход Ford из России: чтобы оставить какое-то производство, концерну нужен специнвестконтракт (СПИК), который, по данным газеты, компания подписывать не собирается.