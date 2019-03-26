Французская CMA CGM заказала в Китае 10 контейнерных судов на $1 млрд

Французская судоходная компания CMA CGM заказала у китайской государственной судостроительной компании China State Shipbuilding Corp. (CSSC) 10 контейнерных судов на общую сумму свыше $1 млрд.
Сделка была заключена в рамках визита во Францию председателя КНР Си Цзиньпина в числе других крупных контрактов, пишет Dow Jones.
По условиям контракта, CSSC поставит суда, способные перевозить свыше 15 тыс. контейнеров каждое, причем пять из них будут работать на сжиженном природном газе. Остальные будут оборудованы технологиями для очистки выхлопных газов.
Отмечается, что сделка была подписана в сложное для судоходных компаний время. Из-за избыточных мощностей, замедления роста мировой экономики и торговых споров США с Китаем расценки на перевозки снизились, что негативно сказалось на прибыли перевозчиков.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»