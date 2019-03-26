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СНГ 26.03.2019 16:12

Nostrum Oil & Gas в 2018г снизила EBITDA на 0,3%, выручку - на 3,8%

Нефтекомпания Nostrum Oil & Gas PLC в 2018 году сократила показатель EBITDA на 0,3% по сравнению с 2017 годом - до $231,2 млн, говорится в сообщении компании.

Выручка снизилась на 3,8%, до $389,9 млн. Маржа EBITDA составила 59,3% против 57,2% в 2017 году.

Чистый операционный денежный поток вырос на 17,2% - до $214 млн. Операционные расходы снизились на 12% - до $49,9 млн, общие и административные расходы - более чем на 30%, до $20,3 млн.

Остаток денежных средств на конец 2018 года равнялся $121,8 млн, что на 4,1% меньше, чем на конец 2017 года. Чистый долг увеличился на 5% и составил $1 млрд. Общая задолженность выросла на 3,9% - до $1,3 млрд.

В 2019 году компания с помощью двух буровых установок в течение года планирует пробурить до шести скважин.

"Прогноз уровня добычи на 2019 год остается неизменным - 30 тыс. баррелей нефтяного эквивалента (бнэ) в сутки, что соответствует суточному объему продаж на уровне 28 тыс. бнэ. В связи с тем, что буровые работы ведутся на участках месторождения с недоказанными запасами и компании сложно прогнозировать результаты бурения скважин в северной части месторождения, дополнительные объемы добычи с новых скважин, бурение которых запланировано на текущий год, в указанные прогнозные показатели не включены", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, среднесуточная добыча компании в 2018 году после обработки составила 31,254 тыс. бнэ. Среднесуточный объем продаж - 29,516 тыс. бнэ.

"В 2019 году я хочу увидеть продолжение того положительного тренда, который наметился в IV квартале 2018 года, когда нам удалось стабилизировать добычу и максимально снизить затраты на бурение. Уверен, что приобретенный нами опыт, а также результаты оценки, которые должны быть подготовлены Schlumberger в III квартале 2019 года, позволят нам увеличить добычу. В настоящий момент на северном участке работают две буровых установки, и мы можем увеличить их число, когда придет время наращивать обороты", - цитируется в сообщении генеральный директор Nostrum Oil & Gas Кай-Уве Кессель.

Согласно независимому отчету о запасах, подготовленному компанией Ryder Scott, общие запасы группы категории "доказанные плюс вероятные" (2P) на 1 января 2019 года составили 410 млн бнэ, а общий объем условных ресурсов группы - 249 млн бнэ.

Nostrum Oil & Gas PLC является материнской компанией казахстанского ТОО "Жаикмунай".

ТОО "Жаикмунай" - нефтегазовое предприятие, осуществляющее разведку, добычу и продажу нефти и газового конденсата. Разрабатываемый компанией лицензионный участок охватывает Чинаревское месторождение в северной части богатого нефтью прикаспийского бассейна. Чинаревское месторождение расположено в Западно-Казахстанской области близ границы Казахстана с РФ и рядом с несколькими крупными трубопроводами.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НЕФТЕКОМПАНИЯ, ФИНПОКАЗАТЕЛИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]