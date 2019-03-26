McDonalds совершил крупнейшее приобретение за два десятилетия, купив израильский стартап

Сеть ресторанов быстрого питания McDonalds Corp. приобретает израильский ИТ-стартап Dynamic Yield Ltd., работающий в сфере технологий искусственного интеллекта, сообщается в пресс-релизе McDonalds.

Сумма сделки не называется, однако, по слухам, она составляет порядка $300 млн. Это первое приобретение McDonalds за последние несколько лет и крупнейшее за последние два десятилетия.

Dynamic Yield занимается технологиями, которые позволяют автоматически выбирать контент для показа на экранах в зависимости от целого ряда факторов. Например, в жаркий день в электронных меню показываются предложения прохладительных напитков или мороженого.

В числе клиентов израильской компании - IKEA, Fendi и Forever 21. Фирма продолжит работу с ними после того, как перейдет в собственность McDonalds в качестве отдельного подразделения.

Акции McDonalds слабо меняются в ходе предварительных торгов во вторник. С начала года капитализация компании увеличилась на 4,6%, до $143 млрд.