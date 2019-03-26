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Дальнее зарубежье 26.03.2019 16:41

McDonalds совершил крупнейшее приобретение за два десятилетия, купив израильский стартап

Сеть ресторанов быстрого питания McDonalds Corp. приобретает израильский ИТ-стартап Dynamic Yield Ltd., работающий в сфере технологий искусственного интеллекта, сообщается в пресс-релизе McDonalds.

Сумма сделки не называется, однако, по слухам, она составляет порядка $300 млн. Это первое приобретение McDonalds за последние несколько лет и крупнейшее за последние два десятилетия.

Dynamic Yield занимается технологиями, которые позволяют автоматически выбирать контент для показа на экранах в зависимости от целого ряда факторов. Например, в жаркий день в электронных меню показываются предложения прохладительных напитков или мороженого.

В числе клиентов израильской компании - IKEA, Fendi и Forever 21. Фирма продолжит работу с ними после того, как перейдет в собственность McDonalds в качестве отдельного подразделения.

Акции McDonalds слабо меняются в ходе предварительных торгов во вторник. С начала года капитализация компании увеличилась на 4,6%, до $143 млрд.

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, MCDONALDS, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]