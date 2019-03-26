Москва призывает израильтян и палестинцев соблюдать режим прекращения огня

Россия призывает израильтян и палестинцев проявить сдержанность и вернуться к режиму прекращения огня, заявили в департаменте информации и печати МИД России.
"Призываем израильтян и палестинцев проявить сдержанность и незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня", - говорится в комментарии ДИП МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.
В департаменте информации и печати подчеркнули, что в Москве "с глубокой озабоченностью воспринимают очередной виток опасной эскалации, чреватой возобновлением масштабного военного противостояния, гибелью гражданского населения с обеих сторон, дальнейшим ухудшением и без того плачевной гуманитарной ситуации в секторе Газа, находящемся в многолетней блокаде".
В МИД РФ подчеркнули, что для предотвращения дальнейшей эскалации насилия и нахождения развязки ситуации вокруг сектора Газа необходимо "скорейшее возобновление палестино-израильского переговорного процесса на основе известных решений СБ и ГА ООН, Арабской мирной инициативы".
Накануне палестинцы из Газы провели ракетный обстрел израильской территории. ВВС Израиля в ответ нанесли удары по сектору Газа. Вечером в понедельник в палестинском движении ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, объявили о достижении соглашения о перемирии с Израилем, однако ракетные обстрелы с двух сторон продолжаются.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»