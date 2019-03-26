Жители Сирии протестуют против решения США признать Голанские высоты территорией Израиля

В нескольких сирийских городах во вторник проходят акции протеста против решения администрации США признать Голанские высоты территорией Израиля, сообщает агентство САНА.

Демонстранты вышли на улицы нескольких городов в Сирии, среди которых - Эс-Сувайда и Даръа.

Протестующие на акциях используют флаги Сирии и палестинцев и держат в руках плакаты с надписями: "Голаны принадлежат Сирии".

Накануне президент США Дональд Трамп официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Церемония подписания президентской декларации прошла в Белом доме в Вашингтоне.

Голанские высоты до 1967 года являлись частью Сирии. Две трети высот были заняты Израилем в ходе Шестидневной войны в начале июня 1967 года. В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты. СБ ООН не признал этого решения. Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голанские высоты сирийцам.