Встреча министров мониторингового комитета ОПЕК+ намечена на 18-19 мая, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с ситуацией.

Как сообщалось ранее, встреча состоится в г.Джедда (Саудовская Аравия).

В ходе предыдущего заседания на прошлой неделе в Баку министры не стали давать никаких рекомендаций министрам стран-участниц соглашения ввиду существенной неопределенности на рынке. В частности, нет понимания, будут ли США продлевать освобождения от санкций по импорту иранской нефти.

В настоящее время в комитет входят министры энергетики России, Саудовской Аравии, Алжира, Венесуэлы, Кувейта и Омана.