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26.03.2019 18:37

Встреча министров мониторингового комитета ОПЕК+ намечена на 18-19 мая

Встреча министров мониторингового комитета ОПЕК+ намечена на 18-19 мая, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с ситуацией.

Как сообщалось ранее, встреча состоится в г.Джедда (Саудовская Аравия).

В ходе предыдущего заседания на прошлой неделе в Баку министры не стали давать никаких рекомендаций министрам стран-участниц соглашения ввиду существенной неопределенности на рынке. В частности, нет понимания, будут ли США продлевать освобождения от санкций по импорту иранской нефти.

В настоящее время в комитет входят министры энергетики России, Саудовской Аравии, Алжира, Венесуэлы, Кувейта и Омана.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]