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Дальнее зарубежье 26.03.2019 19:06

Макрон призвал власти Китая уважать единство Европы

В ходе четырехсторонней встречи в Париже с участием президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель, председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и председателя КНР Си Цзиньпина французский лидер призвал Китай уважать единство Европы.

"Мы уважаем Китай и рассчитываем на диалог и сотрудничество, и мы ждем, что наши крупнейшие партнеры будут уважать единство Европы", - цитируют французские СМИ заявление Э.Макрон на совместной пресс-конференции четырех лидеров.

"У нас есть расхождения, и очевидно, что в истории человечества власть всегда сопровождается соперничеством, никто из нас не наивен. Но важно, чтобы сохранялось уважение к европейскому единству", - добавил он.

Председатель КНР Си Цзиньпин со своей стороны заявил, что процветающая Европа "входит в картину многополярного мира", к которому стремится Китай.

А.Меркель в свою очередь отметила, что ЕС "рассчитывает на определенную роль в инициативе по созданию нового Шелкового пути".

Ж.-К. Юнкер указал на положительные стороны конкуренции между ЕС и Китаем, подчеркнув, что у европейских компаний должны быть те же возможности на китайском рынке, что и у китайских компаний в Европе.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЕС, КИТАЙ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]