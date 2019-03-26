Пожарные в Казахстане во вторник используют спецтехнику, чтобы потушить возгорание на месторождении Каламкас

На нефтегазовое месторождение Каламкас в прикаспийской Атырауской области на западе Казахстана направлена дополнительная спецтехника для тушения пожара на скважине, сообщил председатель комитета по ЧС МВД Казахстана Владимир Беккер.
"Это спецтехника, она используется только для тушения таких пожаров. Три единицы дополнительно прибудут. Из Атырау направлена специальная техника: автомобиль газоводяного тушения, пожарная насосная станция производительностью 200 литров в секунду и специальный рукавный автомобиль", - сказал В.Беккер на брифинге в Нур-Султане во вторник.
По его информации, в настоящее время на месторождении работает 20 единиц техники и 83 человека личного состава.
"Мы ожидаем приход техники дополнительной из Атырау к 18:00, час примерно на подготовку, и в районе 20:00 местного времени (17:00 мск) мы планируем попытку потушить данный пожар", - отметил В.Беккер.
Ранее во вторник национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз" (КМГ) сообщила, что локализовать пожар на скважине пока не удается.
"В ходе тушения были проведены несколько попыток для локализации возгорания переносными лафетными стволами, однако в связи отсутствием подъездных путей к очагу, локализовать возгорание не удалось", - сообщала компания.
Как сообщалось, 13 марта на одной из скважин месторождения Каламкас начался выброс газоводяной смеси. 24 марта пресс-служба Минэнерго Казахстана заявила, что сброса нефти на поверхность земли нет, а из первоначальных 13 грифонов (прорывов газа из буровой скважины - ИФ-К) осталось лишь пять. Ликвидировать последствия происшествия планировалось к вечеру.
Утром 25 марта в районе скважины 8232 произошло возгорание очага газоводяной смеси. Жертв и пострадавших нет.
Разработкой месторождения Каламкас занимается АО "Мангистаумунайгаз".
АО "Мангистаумунайгаз" является одной из крупных нефтедобывающих компаний в Казахстане. Компания владеет 36 месторождениями нефти и газа, из которых 15 находятся в разработке. В 1996 году компания получила лицензии правительства Казахстана сроком на 25 лет для добычи углеводородного сырья на месторождениях Каламкас, Жетыбай, Асар, Жетыбай Южный, Жетыбай Восточный, Карагие Северное, Оймаша, Алатобе, Бурмаша, Айрантакыр, Бектурлы, Придорожное, Северный Аккар, Ащиагар, Атамбай.
99% акций компании "Мангистаумунайгаз" принадлежат СП Mangistau Investments B.V (владеют казахстанская нацкомпания "КазМунайГаз" и китайская CNPC).
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