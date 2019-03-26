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Происшествия 26.03.2019 17:13

Площадь пожара в ТЦ в Баку составила более 2 га – МЧС

Общая площадь пожара в торговом центре «Diqlas» в Низаминском районе Баку составила более 2 га, сообщил начальник штаба Государственной противопожарной службы МЧС Акпер Новрузов.

«Общая площадь пожара составляет более двух гектаров. Часть ТЦ уже была охвачена огнем, когда на место прибыли пожарные расчеты. Кроме ТЦ сгорели и прилегающие к нему строения»,- сказал во вторник журналистам А.Новрузов.

По его словам, хотя пожар в здании локализован, работы по тушению огня в подвальном помещении продолжаются.

«Пожар уже локализован на первом, втором, третьем и четвертом этажах торгового центра, но работы по тушению пожара еще продолжаются в подвале здания. Часть подвала уже защищена от огня»,- отметил он.

А.Новрузов подчеркнул, что причиной столь масштабного распространения огня в ТЦ является пренебрежение руководством центра правилами пожарной безопасности.

«Ни на одном из этажей ТЦ не было противопожарной системы. Огонь широко распространился из-за того, что со стороны руководства объекта не было серьезного контроля над соблюдением правил безопасности. Вода доставляется с расстояния двух километров, что осложняет работу пожарных»,- подчеркнул он.

Начальник штаба также отметил, что точная причина пожара станет известна после расследования. Однако, по предварительной версии, пожар начался в цветочном магазине.

По его словам, несмотря на масштабы происшествия никто из пожарных и спасателей серьезно не пострадал, в том числе, информации о пострадавших среди гражданских лиц нет.

А.Новрузов также отметил, что к тушению пожара были привлечены более 100 человек личного состава и свыше 20 единиц техники. Борьбу с огнем вели и три вертолета авиационной группы МЧС.

Ф.Исазаде

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Тэги: ТЦ, ПОЖАР, МАСШТАБЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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