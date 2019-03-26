Нетаньяху представил Трампу и Путину план прекращения сирийского кризиса - СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту США Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину план прекращения кризиса в Сирии, сообщила во вторник газета The Times of Israel со ссылкой на израильские официальные лица.

Подробностей издание не сообщает.

Газета приводит слова высокопоставленного источника, который сказал, что ранее российский президент проявил интерес к предложению о том, как обеспечить уход Ирана из Сирии.

Б.Нетаньяху во вторник вернулся из Вашингтона, где провел переговоры с Д.Трампом.

В конце февраля премьер Израиля встречался в Москве с президентом РФ.

По итогам переговоров в Москве Б.Нетаньяху сообщил, что достиг договоренности о взаимодействии с Россией в вопросе вывода из Сирии всех иностранных войск.

"Мы с президентом Путиным также договорились об общей цели: выводе иностранных войск, которые прибыли в Сирию после начала гражданской войны. Мы договорились также создать вместе с другими участниками совместную группу для достижения этой цели ", - сказал премьер-министр Израиля.

"Что касается рабочей группы, то идея заключается в том, чтобы со всеми заинтересованными сторонами, - а это, прежде всего, конечно, руководство Сирийской Арабской Республики, может быть, оппозиция, страны региона, все, кто вовлечен в конфликт, - создали бы такую рабочую структуру, которая бы занялась окончательной нормализацией после подавления последних очагов терроризма", - сказал, в свою очередь журналистам В.Путин

"Связано это, в том числе, и с выводом всех вооруженных сил с территории САР, и с воссозданием в полном объеме сирийской государственности, сохранением ее территориальной целостности", - отметил тогда президент РФ.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ходе переговоров В.Путина и Б.Нетаньяху "обсуждались различные форматы взаимодействия между Россией и Израилем в плане дальнейшей стабилизации и нормализации обстановки в Сирии и вокруг нее, включая чувствительные вопросы для всех заинтересованных сторон".