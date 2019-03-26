Нетаньяху представил Трампу и Путину план прекращения сирийского кризиса - СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту США Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину план прекращения кризиса в Сирии, сообщила во вторник газета The Times of Israel со ссылкой на израильские официальные лица.
Подробностей издание не сообщает.
Газета приводит слова высокопоставленного источника, который сказал, что ранее российский президент проявил интерес к предложению о том, как обеспечить уход Ирана из Сирии.
Б.Нетаньяху во вторник вернулся из Вашингтона, где провел переговоры с Д.Трампом.
В конце февраля премьер Израиля встречался в Москве с президентом РФ.
По итогам переговоров в Москве Б.Нетаньяху сообщил, что достиг договоренности о взаимодействии с Россией в вопросе вывода из Сирии всех иностранных войск.
"Мы с президентом Путиным также договорились об общей цели: выводе иностранных войск, которые прибыли в Сирию после начала гражданской войны. Мы договорились также создать вместе с другими участниками совместную группу для достижения этой цели ", - сказал премьер-министр Израиля.
"Что касается рабочей группы, то идея заключается в том, чтобы со всеми заинтересованными сторонами, - а это, прежде всего, конечно, руководство Сирийской Арабской Республики, может быть, оппозиция, страны региона, все, кто вовлечен в конфликт, - создали бы такую рабочую структуру, которая бы занялась окончательной нормализацией после подавления последних очагов терроризма", - сказал, в свою очередь журналистам В.Путин
"Связано это, в том числе, и с выводом всех вооруженных сил с территории САР, и с воссозданием в полном объеме сирийской государственности, сохранением ее территориальной целостности", - отметил тогда президент РФ.
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ходе переговоров В.Путина и Б.Нетаньяху "обсуждались различные форматы взаимодействия между Россией и Израилем в плане дальнейшей стабилизации и нормализации обстановки в Сирии и вокруг нее, включая чувствительные вопросы для всех заинтересованных сторон".
ВС Азербайджана не продвигали позиции вглубь армяно-азербайджанской госграницы - Минобороны
Минобороны Азербайджана сообщает о гибели военнослужащего в зоне карабахского фронта
Азербайджан приобрел у Беларуси новый портативный комплекс управления огнем «Лектор»
American Airlines отменяет около 90 рейсов в день до конца апреля из-за проблем с Boeing-737 MAX
Нефть перешла к росту вечером в понедельник, Brent подорожала до $67,2 за баррель
Евросоюз хочет перейти на евро при расчетах в энергетической отрасли
Площадь пожара в ТЦ в Баку составила более 2 га – МЧС
Президент Алиев ознакомился с созданными условиями на станции метро Бакмил
МЧС задействовало три вертолета на тушение пожара в ТЦ в Баку, пожарным удалось пресечь распространение огня на соседние здания – глава ведомства
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Перспективы развития рынка минеральных удобрений Каспийско-Черноморского региона обсудили в Баку
ОАО «АтаБанк» будет работать во время праздников.
Используйте бесплатный WhatsApp за границей со своим номером Nar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»