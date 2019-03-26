Россия и Турция приступили к независимому скоординированному патрулированию севернее Алеппо - СМИ

Вооруженные силы Турции и России во вторник провели первое независимое скоординированное патрулирование в сирийском районе Таль-Рифат, сообщило Анатолийское агентство новостей.

Район Таль-Рифат находится к северу от города Алеппо. Ранее Москва и Анкара достигли соглашения о совместном патрулировании в районе Идлиба.