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Дальнее зарубежье 26.03.2019 21:02

Си Цзиньпин призывает Европу преодолевать взаимное недоверие

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник заявил, что взаимные подозрения не должны тормозить сотрудничество между Китаем и европейскими странами.

"Мы вместе добиваемся успехов. Нам нельзя позволить, чтобы подозрения все время заставляли нас оглядываться назад", - сказал он в Париже во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

"Конечно, у нас есть разногласия и конкуренция, но это положительная конкуренция", - отметил председатель КНР.

Перед визитом во Францию Си Цзиньпин посетил Италию, где вице-премьер Луиджи Ди Майо и председатель Госкомитета КНР по развитию и реформам Хэ Лифэн подписали меморандум о взаимопонимании в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь".

Западные СМИ отмечают, что ранее неоднократно высказывались опасения в связи с масштабными инвестициями Китая в страны Европы.

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Тэги: КИТАЙ, ЕС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]