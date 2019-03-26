Си Цзиньпин призывает Европу преодолевать взаимное недоверие

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник заявил, что взаимные подозрения не должны тормозить сотрудничество между Китаем и европейскими странами.
"Мы вместе добиваемся успехов. Нам нельзя позволить, чтобы подозрения все время заставляли нас оглядываться назад", - сказал он в Париже во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
"Конечно, у нас есть разногласия и конкуренция, но это положительная конкуренция", - отметил председатель КНР.
Перед визитом во Францию Си Цзиньпин посетил Италию, где вице-премьер Луиджи Ди Майо и председатель Госкомитета КНР по развитию и реформам Хэ Лифэн подписали меморандум о взаимопонимании в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь".
Западные СМИ отмечают, что ранее неоднократно высказывались опасения в связи с масштабными инвестициями Китая в страны Европы.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»