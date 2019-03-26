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Дальнее зарубежье 26.03.2019 21:31

Макрон обозначил направления сотрудничества ЕС с Китаем

Диалог между Европейским союзом и Китаем для создания стратегического баланса в мире стал неизбежным, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Диалог между Китаем и Европой действительно стал неизбежным для определения мирового равновесия, для сохранения многосторонности", - заявил Э.Макрон во вторник в Париже после завершения четырехсторонней встречи.

Во встрече, которая была посвящена проблеме глобального управления, приняли участие Э.Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

По словам Э.Макрона, состоявшаяся дискуссия выявила четыре направления, по которым стороны могли бы успешно сотрудничать.

"Первое - это необходимость вместе формировать сильную многостороннюю политику в том, что касается международного мира и безопасности", - сказал президент Франции. Он отметил, что уже идет работа в этом направлении. Э.Макрон упомянул сохранение иранского ядерного соглашения, усилия по денуклеаризации Корейского полуострова и по обеспечению стабильности в Африке.

"Второй пункт сближения заключается в том, чтобы построить сильную многосторонность по климатической тематике. Мы действительно должны ответить на этот неотложный вызов", - продолжил Э.Макрон. Он призвал перейти к "повышенной скорости" в выполнении Парижского соглашения 2015 года по климату, чему, считает он, послужит подписанное Францией и Китаем и двустороннее соглашение, которое президент назвал "чрезвычайно сильным продвижением по этой теме".

Третью возможность реализации общих интересов ЕС и КНР Э.Макрон видит в том, чтобы "партнерство между Китаем и Европой стало примером духа многостороннего сотрудничества". Он призвал создать атмосферу "стратегического доверия".

"Европейский союз образует наряду с Китаем один из трех крупных экономических полюсов мира", - сказал Э.Макрон. Он отметил, что ЕС хочет строить вместе с КНР "более справедливые, более уравновешенные обновленные многосторонние" отношения в торговле.

В связи с этим, по словам Э.Макрона, должна быть ускорена работа ЕС и Китая по модернизации ВТО, чтобы лучше решать проблемы прозрачности, перепроизводства, государственных субсидий и урегулирования споров.

Четвертым направлением сотрудничества ЕС с Китаем Э.Макрон считает активизацию диалога по развитию многосторонних отношений.

Он добавил, что верит в возможность определить общую с Китаем повестку сотрудничества в сфере экономики, климата, образования и здравоохранения.

Сотрудничество ЕС и Китая позитивно скажется и на развитии других государств, в том числе будет способствовать решению проблемы бедности, считает Э.Макрон.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЕС, КИТАЙ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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