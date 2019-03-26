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СНГ 26.03.2019 22:00

Российский военный самолет прибыл в США для проведения наблюдательных полетов в рамках договора по открытому небу

Самолет ВКС России Ту-154М ЛК-1 прибыл во вторник в США для проведения наблюдательных полетов в рамках реализации международного договора по открытому небу, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Самолёт совершил посадку на авиабазе ВВС США Трэвис в штате Калифорния. Накануне он вылетел с канадской авиабазы Трентон (провинция Онтарио), где сделал остановку после трансатлантического перелета из России.

В понедельник газета "Красная Звезда" сообщила со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, что группа военных инспекторов России планирует выполнить наблюдательные полёты над территорией США в рамках договора по открытому небу.

"Российская группа инспекторов планирует осуществить наблюдательный полёт на российском самолёте Ту-154М ЛК-1 над территорией Соединённых Штатов Америки", - говорится в сообщении. При этом отмечалось, что полеты состоятся в период с 25 по 30 марта.

Как сообщалось, в рамках договора по открытому небу самолет ВВС США Boeing OC-135B в конце февраля и первой половине марта провел серию наблюдательных полетов над Сибирью и Дальним Востоком. Американский военный самолет вылетал для выполнения миссии над территорией России с авиабазы в Японии. Затем он совершал посадку в Хабаровске для того, чтобы взять на борт российских наблюдателей.

Эти полеты стали первыми с ноября 2017 года. В феврале пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис отметил, что длинный перерыв между полетами объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.

В августе 2017 года сообщалось, что самолет Ту-154 Минобороны России совершил наблюдательный полет над Белым домом, Капитолием и Пентагоном в Вашингтоне - над зоной особой секретности США. Эксперты в Москве тогда заявили, что полет российского самолета не нарушил положений договора.

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Тэги: США, РОССИЯ, ИНСПЕКТОРЫ, ПОЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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