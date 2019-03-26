Европарламент одобрил директиву о защите авторского права

Европейский парламент во вторник одобрил поправки к закону о защите авторских прав, которые накладывают ограничения на использование оригинальных материалов в интернет-пространстве.
"Европарламент только что проголосовал за принятие директивы, в которой содержатся правила по авторскому праву в условиях цифрового рынка", - говорится в сообщении парламента, опубликованном в Twitter.
В пользу принятия проекта проголосовали 348 членов Европарламента, в то время как 274 высказались против. Еще 36 парламентариев воздержались.
Ранее сообщалось, что принятые меры обяжут технических гигантов таких как YouTube, Facebook и Google News делиться выручкой с музыкантами, исполнителями, авторами и журналистами.
Плата за авторское право будет также касаться и так называемых снипеттов (фрагментов исходного текста), размещенных на онлайн-платформах. От выплат в целях поддержания стартапов будут освобождены малые интернет-платформы.
В то же время, под ограничения не попадут гиперссылки, от авторского права освободят и тексты, выкладываемые на некоммерческих сайтах и энциклопедиях, таких как Wikipedia.
Реформы авторского права опасались как технологические компании, так и онлайн-активисты, некоторые из которых считали, что ограничения на авторское право могут коснуться мемов и интернет-картинок.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»