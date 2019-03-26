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Дальнее зарубежье 26.03.2019 22:29

Европарламент одобрил директиву о защите авторского права

Европейский парламент во вторник одобрил поправки к закону о защите авторских прав, которые накладывают ограничения на использование оригинальных материалов в интернет-пространстве.

"Европарламент только что проголосовал за принятие директивы, в которой содержатся правила по авторскому праву в условиях цифрового рынка", - говорится в сообщении парламента, опубликованном в Twitter.

В пользу принятия проекта проголосовали 348 членов Европарламента, в то время как 274 высказались против. Еще 36 парламентариев воздержались.

Ранее сообщалось, что принятые меры обяжут технических гигантов таких как YouTube, Facebook и Google News делиться выручкой с музыкантами, исполнителями, авторами и журналистами.

Плата за авторское право будет также касаться и так называемых снипеттов (фрагментов исходного текста), размещенных на онлайн-платформах. От выплат в целях поддержания стартапов будут освобождены малые интернет-платформы.

В то же время, под ограничения не попадут гиперссылки, от авторского права освободят и тексты, выкладываемые на некоммерческих сайтах и энциклопедиях, таких как Wikipedia.

Реформы авторского права опасались как технологические компании, так и онлайн-активисты, некоторые из которых считали, что ограничения на авторское право могут коснуться мемов и интернет-картинок.

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Тэги: ЕВРОПА, ПАРЛАМЕНТ, ДИРЕКТИВА, ОДОБРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]