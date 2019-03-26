Одиннадцать экс-глав МВД Эстонии предостерегли политиков от подстрекательства к беспорядкам

Министр внутренних дел Катри Райк (Katri Raik) и еще 11 политиков, в разное время занимавших тот же пост, публично осудили лидеров Консервативной народной партии (EKRE) за призыв вывести людей на улицу, если их партия не войдет в правящий союз.

"Недопустимо выступать с сигналами, которые можно расценить как оправдание беспорядков или подстрекательство к ним. Призыв к противопоставлению друг другу противоречит государственным и национальным интересам Эстонии. Он раскалывает, а не объединяет общество", - говорится в распространенном во вторник заявлении 12-и глав МВД Эстонии (один действующий и 11 бывших).

Это, в частности, Калле Лаанет, Маргус Лейво, Тармо Лоодус, Лагле Парек, Ханно Певкур, Катри Райк, Мярт Раск, Эдгар Сависаар, Айн Сеппик, Рийво Синиярв, Олари Таал и Тоомас Варек.

Накануне лидеры (EKRE) Консервативной народной партии Эстонии Март Хельме (Mart Helme) и Мартин Хельме (Martin Helme) заявили, что в случае провала переговоров с партией Центра и партией "Отечество" о создании коалиции последуют массовые уличные беспорядки.

Председатель партии М.Хельме (бывший посол Эстонии в России) заявил: "В Эстонии за чертой или у черты бедности живут 300 тыс. человек, которые ненавидят Партию реформ. Большинство их них поддерживают создаваемую коалицию из трех партий. Если наше начинание провалится, и мы бросим спичку в пороховую бочку... то будет взрыв, который не предотвратит никакое глубинное государство или Еврокомиссия".

Консервативная народная партия позиционируется как националистическая, евроскептическая, ксенофобная и гомофобная партия. В то же время популистская политика консерваторов пользуется популярностью в народе. На выборах в парламент 3 марта они смогли увеличить свое присутствие в парламенте почти в три раза: с 7 до 19 мандатов из 101. Вместе с прошедшими также в парламент партиями Центра, "Отечество", которые ведут переговоры о создании коалиции и которые все вместе набрали 57 депутатских мандатов, они имеют шансы создать правительство большинства.

В то же время победившая на выборах крупнейшая оппозиционная партия Реформ, получившая 34 мандата, не смогла заручиться поддержкой других политических организаций. О готовности вести с ними переговоры о создании коалиции заявила только Социал-демократическая партия, получившая 10 мандатов. Обладание 44 мандатами, которые приходятся на эти две политические организации, недостаточно для формирования правительства.

Тем не менее, реформисты пытаются всяческими способами предотвратить формирование нового правительства с участием консерваторов.