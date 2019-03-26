Жертвами нападения боевиков ИГ в сирийском Манбидже стали семь человек - СМИ

Семь человек погибли в результате нападения боевиков на блок-пост проамериканских ополченцев в сирийском городе Манбидж, сообщают западные СМИ.

По их данным, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

В сообщениях отмечается, что атака была совершена несколько дней спустя после того, как власти США объявили о том, что войска коалиции освободили последние территории в Сирии, подконтрольные группировке ИГ.