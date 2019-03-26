Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.0264 GBR   2.2567 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.94 1.12 Brent 67.97 0.76

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.03.2019 23:27

Жертвами нападения боевиков ИГ в сирийском Манбидже стали семь человек - СМИ

Семь человек погибли в результате нападения боевиков на блок-пост проамериканских ополченцев в сирийском городе Манбидж, сообщают западные СМИ.

По их данным, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

В сообщениях отмечается, что атака была совершена несколько дней спустя после того, как власти США объявили о том, что войска коалиции освободили последние территории в Сирии, подконтрольные группировке ИГ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, ИГ, НАПАДЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Президент Турции пообещал уничтожить остатки ИГ в Сирии - Трамп "Исламское государство" ослаблено, но еще не стерто с карты мира - глава Минобороны Франции Иракские ВВС уничтожили 40 террористов в Сирии Игиловцы пытаются прорваться к Пальмире - СМИ Сирийская армия продолжает освобождение города Дейр-эз-Зор от террористов ИГ Террористы ИГИЛ совершают вылазки из сирийского Эт-Танфа, где расположена военная база США - Минобороны РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]