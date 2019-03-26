Представители США проигнорировали приглашение принять участие в координационное совещание по выработке пошаговых мероприятий, направленных на ликвидацию лагеря "Рукбан", говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии, распространённом во вторник.

"Американская сторона, на которой лежит прямая ответственность за происходящее в незаконно оккупированной ими зоне Эт-Танф, проигнорировала инициативу, направленную на спасение жителей "Рукбана", и отказалась участвовать в работе координационного совещания", - сказано в заявлении.

"Кроме того, в ультимативной форме заявлено, что Коалиция не допустит в 55-километровую зону Эт-Танф участников координационного совещания - представителей дипломатического корпуса России, Вооруженных сил Российской Федерации, правительства Сирии и международных организаций. Таким образом, командование американских войск в зоне Эт-Танф закрыло непосредственный доступ к жителям лагеря "Рукбан" для мониторинга, детального изучения и оценки обстановки непосредственно в местах их проживания", - сказано в документе.

В заявлении отмечается, что "позиция командования американских войск вызывает недоумение".

"Они сами вторглись на территорию Сирии, незаконно оккупировали 55-километровую зону Эт-Танф и под надуманными предлогами блокируют гуманитарные инициативы по ликвидации лагеря "Рукбан". Несмотря на заверения наших американских партнеров о совместном сотрудничестве, их цель - явно не спасение гибнущих от антисанитарии, голода, холода и болезней сирийских граждан", - сказано в документе.

Своими действиями, констатируют штабы, "американская сторона пытается скрыть преступления против гражданского населения в подконтрольной им зоне".

"Других разумных объяснений неконструктивному поведению американского командования просто нет. Вместе с тем координационное совещание состоялось. Его итоги показали четкое понимание участниками необходимости скорейшей ликвидации лагеря "Рукбан" и эвакуации его населения на подконтрольные сирийскому правительству территории", - говорится в заявлении.

Москва и Дамаск призывают "командование американских войск в зоне Эт-Танф прибыть в резервную дату - 2 апреля 2019 года в пункт пропуска "Джлеб" для участия в координационном совещании, что позволит выработать конкретные совместные шаги по ликвидации лагеря "Рукбан".

В документе говорится, что командованием российской группировкой войск в Сирии получен ответ командующего многонациональным объединенным соединением генерал-лейтенанта Пола Д.ЛаКамера (США). В нём он, "с одной стороны, выражает приверженность основополагающим принципам ООН при разрешении проблемы лагеря "Рукбан", с другой заявляет об отказе участвовать в мероприятии, где как раз совместно с представителями ООН и предполагалось на месте выработать дорожную карту по расформированию лагеря", сказано в документе.

Координационное совещание по выработке пошаговых мероприятий, направленных на ликвидацию лагеря "Рукбан проведено во вторник в пункте пропуска "Джлеб" руководителем российского Центра примирения враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории Сирии генерал-майором Виктором Купчишиным. В нём приняли участие все заинтересованные в решении этой проблемы стороны. В том числе представители офисов Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Сирии, Управления по координации гуманитарных вопросов генерального секретаря ООН, посольства России в Сирии, министерства муниципального управления, Комитета национального примирения Сирии, президент Сирийского Арабского Красного Полумесяца, а также шейхи племен, к которым принадлежат находящиеся в лагере "Рукбан" сирийцы.