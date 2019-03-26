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Дальнее зарубежье 26.03.2019 19:51

Страны ЕС получили право не переводить часы на зимнее и летнее время

Депутаты Европарламента поддержали предложение отменить обязательные переходы каждые полгода на летнее время и обратно на зимнее.

С 2021 года каждое государство-член ЕС сможет самостоятельно определять, переводить ли стрелки часов два раза в год - на час вперед весной и на час назад осенью, сообщила во вторник BBC.

В соответствии с существующими правилами каждая страна из состава Евросоюза в последнее воскресенье марта переводит часы на летнее время, а в последнее воскресенье октября возвращается к зимнему.

В Европе проводили общественные слушания по этому вопросу, и 84% респондентов высказались против перевода стрелок.

Больше всего противников перехода на летнее время в северных странах, где продолжительность светового дня сильно меняется на протяжении года.

В северном полушарии переход на летнее время используется почти повсеместно в США, Канаде, Мексике, а также на Кубе, в Иране, Сирии, Иордании, Ливане и Израиле.

В южном полушарии стрелки переводят в Австралии, Новой Зеландии, Чили, ряде штатов Бразилии и в Парагвае.

Отказались от перехода на летнее время Япония, Китай, Индия, Сингапур и ряд других стран, а также некоторые бывшие республики Советского Союза, говорится в сообщении.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, ВРЕМЯ, ПЕРЕХОД, ОТМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]