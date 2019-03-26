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Дальнее зарубежье 26.03.2019 22:44

Помпео опечален реакцией в мире на решение Трампа признать Голаны израильскими

Госсекретарь США Майк Помпео заявил во вторник, что разочарован негативной реакцией представителей международного сообщества на решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

"Я этим, конечно, опечален, но не удивлен. Я помню, как происходил перенос нашего посольства в Иерусалим", - сказал он, отвечая на вопрос о международной реакции на решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

"В каждом случае мы просто соглашаемся с теми фактами, которые происходят в реальности, на месте. И поступаем правильно. Мы надеемся, что все страны присоединятся к нам в понимании, как это важно и как это правильно. Мы продолжим вести переговоры со всеми странами относительно нашего решения и тех причин, из-за которых мы считаем его правильным", - добавил американский госсекретарь.

О необходимости признать Голаны израильской территорией Д.Трамп заявил на прошлой неделе, накануне он подписал соответствующий документ в присутствии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, находившегося с визитом в Вашингтоне.

Это решение раскритиковали в Евросоюзе, в ООН, в ЛАГ, а также многие страны, в частности, Канада, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Кувейт, Турция, Сирия, Иран.

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ГОССЕКРЕТАРЬ, ГОЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]