Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.0264 GBR   2.2567 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.57 Brent 67.54 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.03.2019 20:48

Решение США по Голанам подрывает основы международного права - президент Ливана

Президент Ливана Мишель Аун на переговорах с главой российского государства Владимиром Путиным выразил обеспокоенность решением США признать суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

"К сожалению, сегодня пришла новость о том, что США признали Голаны частью Израиля. Безусловно, это подрывает все основы ООН, международного права с самого основания этой организации. Это уже второй раз в истории, когда мы отмечаем в этом регионе, когда государство просто отнимает территории. Безусловно, это очень беспокоит те страны, которые находятся в непосредственной близости от Израиля", - заявил М.Аун перед началом переговоров.

Он выразил надежду, что решение этой проблемы будет найдено в ближайшее время.

Президент Ливана поблагодарил своего российского коллегу за приём.

"Я хотел бы отметить длительный характер отношений между нашими странами, которые насчитывают уже больше, чем столетие. Безусловно, был промежуток, когда они прерывались, но мы будем работать и рассчитываем на то, что в будущем они будут только углубляться", - сказал М.Аун.

В.Путин, в свою очередь, напомнил, что в этом году исполняется 75 лет установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Наша страна была одной из первых, которая признала независимость (Ливана)", - сказал В.Путин.

Он отметил, что в Москве рады президенту Ливана не только как главе государства, но и как представителю христианской общины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛИВАН, ПРЕЗИДЕНТ, ГОЛАНЫ, БЕСПОКОЙСТВО


Похожие новости


Президентом Ливана стал Мишель Аун ООН призывает Ливан поторопиться с выбором нового президента Президент Ливана не хочет продлевать срок своих полномочий В парламенте Ливана проведут второй тур выборов президента, но победитель вряд ли будет определен - газета Первый тур выборов президента Ливана не выявил победителя, второй пройдет через неделю Парламент Ливана собирается на выборы президента

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]