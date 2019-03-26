Решение США по Голанам подрывает основы международного права - президент Ливана

Президент Ливана Мишель Аун на переговорах с главой российского государства Владимиром Путиным выразил обеспокоенность решением США признать суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

"К сожалению, сегодня пришла новость о том, что США признали Голаны частью Израиля. Безусловно, это подрывает все основы ООН, международного права с самого основания этой организации. Это уже второй раз в истории, когда мы отмечаем в этом регионе, когда государство просто отнимает территории. Безусловно, это очень беспокоит те страны, которые находятся в непосредственной близости от Израиля", - заявил М.Аун перед началом переговоров.

Он выразил надежду, что решение этой проблемы будет найдено в ближайшее время.

Президент Ливана поблагодарил своего российского коллегу за приём.

"Я хотел бы отметить длительный характер отношений между нашими странами, которые насчитывают уже больше, чем столетие. Безусловно, был промежуток, когда они прерывались, но мы будем работать и рассчитываем на то, что в будущем они будут только углубляться", - сказал М.Аун.

В.Путин, в свою очередь, напомнил, что в этом году исполняется 75 лет установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Наша страна была одной из первых, которая признала независимость (Ливана)", - сказал В.Путин.

Он отметил, что в Москве рады президенту Ливана не только как главе государства, но и как представителю христианской общины.