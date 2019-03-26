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Дальнее зарубежье 26.03.2019 21:17

Израиль готов ударить по Газе еще сильнее - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что в Израиле готовы усилить удары по сектору Газа, передает Associated Press.

"Израиль сделает все, что необходимо для защиты нашего народа и нашего государства", - сказал он на Американо-израильском комитете по общественным связям.

Он отметил, что Израиль наносит удары по военным объектам в секторе Газа в масштабах, невиданных с 2014 года, и "готов усилить эти удары".

В понедельник палестинцы из Газы провели ракетный обстрел израильской территории. ВВС Израиля в ответ нанесли удары по сектору Газа.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ПРЕМЬЕР, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]