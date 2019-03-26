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Дальнее зарубежье 26.03.2019 22:16

Спецпредставитель США проведет серию контактов по налаживанию межафганских переговоров

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправляется в зарубежное турне в рамках усилий по оказанию содействия в налаживании межафганских переговоров.

В период с 25 марта по 10 апреля З.Халилзад посетит Афганистан, Великобританию, Бельгию, Пакистан, Узбекистан, Иорданию и Катар, сообщил во вторник госдепартамент США.

В Кабуле спецпредставитель США проведет консультации с "афганским правительством и другими афганцами по вопросу о статусе переговоров США с движением "Талибан" (запрещено в РФ - ИФ), поддержит усилия по формированию инклюзивной межафганской переговорной команды и обсудит следующие шаги в межафганских дискуссиях и переговорах".

З.Халилзад также встретится с союзниками и партнерами "с целью координации поддержки со стороны международного сообщества миру и развитию вы Афганистане", отмечается в сообщении госдепа.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ПЕРЕГОВОРЫ, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]