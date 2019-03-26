Спецпредставитель США проведет серию контактов по налаживанию межафганских переговоров

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправляется в зарубежное турне в рамках усилий по оказанию содействия в налаживании межафганских переговоров.
В период с 25 марта по 10 апреля З.Халилзад посетит Афганистан, Великобританию, Бельгию, Пакистан, Узбекистан, Иорданию и Катар, сообщил во вторник госдепартамент США.
В Кабуле спецпредставитель США проведет консультации с "афганским правительством и другими афганцами по вопросу о статусе переговоров США с движением "Талибан" (запрещено в РФ - ИФ), поддержит усилия по формированию инклюзивной межафганской переговорной команды и обсудит следующие шаги в межафганских дискуссиях и переговорах".
З.Халилзад также встретится с союзниками и партнерами "с целью координации поддержки со стороны международного сообщества миру и развитию вы Афганистане", отмечается в сообщении госдепа.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»