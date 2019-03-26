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Дальнее зарубежье 26.03.2019 20:19

США не следует заявлять о неприменении первыми ядерного оружия - Данфорд

Руководству США не следует брать на себя обязательство о неприменении первыми ядерного оружия, так как это невыгодно в сложившейся в мире ситуации, заявил во вторник председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

"Позиция о неприменении первыми ядерного оружия была бы неверной (для США - ИФ)", - сказал он на слушаниях в палате представителей.

Генерал пояснил, что подобная позиция сделала бы ВС США более предсказуемыми для врагов.

"Я считаю, что нынешняя позиция (отказ США от принципа неприменения первыми ядерного оружия - ИФ) - правильная в создавшейся обстановке в сфере безопасности", - подытожил Дж.Данфорд.

Часть конгрессменов США выступают за присоединение США к странам, обязующимся не использовать ядерное оружие первыми. Такой позиции придерживаются многие демократы.

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Тэги: США, АТОМ, ОРУЖИЕ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]