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Карабахский конфликт 26.03.2019 21:51

Минобороны Азербайджана сообщает о гибели военнослужащего в зоне карабахского фронта

Военнослужащий азербайджанской армии погиб в результате провокаций армянской стороны в зоне карабахского фронта, сообщает Минобороны Азербайджана.

«26 марта в течение дня подразделения вооруженных сил Армении прибегали к провокациям на различных направлениях фронта. В результате обстрела противником позиций наших подразделений сегодня вечером на Физулинском направлении фронта погиб военнослужащий Азербайджанской Армии Эллез Эллезов»,- говорится в сообщении Минобооны.

Оборонное ведомство отмечает, что в результате решительных и адекватных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, огневые точки противника были подавлены и его дальнейшие провокации были пресечены.

«В настоящее время подразделения Азербайджанской Армии полностью контролируют ситуацию на линии фронта»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]