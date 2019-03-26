Минобороны Азербайджана сообщает о гибели военнослужащего в зоне карабахского фронта

Военнослужащий азербайджанской армии погиб в результате провокаций армянской стороны в зоне карабахского фронта, сообщает Минобороны Азербайджана.

«26 марта в течение дня подразделения вооруженных сил Армении прибегали к провокациям на различных направлениях фронта. В результате обстрела противником позиций наших подразделений сегодня вечером на Физулинском направлении фронта погиб военнослужащий Азербайджанской Армии Эллез Эллезов»,- говорится в сообщении Минобооны.

Оборонное ведомство отмечает, что в результате решительных и адекватных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, огневые точки противника были подавлены и его дальнейшие провокации были пресечены.

«В настоящее время подразделения Азербайджанской Армии полностью контролируют ситуацию на линии фронта»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде