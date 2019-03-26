ВС Азербайджана не продвигали позиции вглубь армяно-азербайджанской госграницы - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана опровергает информацию армянской стороны о продвижении своих позиций на армяно-азербайджанской госгранице.

Армянские СМИ распространили информацию о попытке азербайджанской стороны продвинуть вперед свои позиции посредством проведения инженерных работ на армяно-азербайджанской государственной границе.

«Официально заявляем, что распространенная информация не соответствует действительности, является очередной провокацией армянской стороны и преследует цель обострить обстановку на фронте»,- говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ф.Исазаде