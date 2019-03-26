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Карабахский конфликт 26.03.2019 22:07

ВС Азербайджана не продвигали позиции вглубь армяно-азербайджанской госграницы - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана опровергает информацию армянской стороны о продвижении своих позиций на армяно-азербайджанской госгранице.

Армянские СМИ распространили информацию о попытке азербайджанской стороны продвинуть вперед свои позиции посредством проведения инженерных работ на армяно-азербайджанской государственной границе.

«Официально заявляем, что распространенная информация не соответствует действительности, является очередной провокацией армянской стороны и преследует цель обострить обстановку на фронте»,- говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ПОЗИЦИИ, ПРОДВИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]