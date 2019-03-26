ВС Азербайджана не продвигали позиции вглубь армяно-азербайджанской госграницы - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана опровергает информацию армянской стороны о продвижении своих позиций на армяно-азербайджанской госгранице.
Армянские СМИ распространили информацию о попытке азербайджанской стороны продвинуть вперед свои позиции посредством проведения инженерных работ на армяно-азербайджанской государственной границе.
«Официально заявляем, что распространенная информация не соответствует действительности, является очередной провокацией армянской стороны и преследует цель обострить обстановку на фронте»,- говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»