Президент Киргизии заявил о необходимости научно-образовательной интеграции в ЕАЭС

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) необходимо разработать механизмы совместной научной деятельности, уделить внимание вопросам интеграции в сфере образования, заявил в среду президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на первом форуме ректоров вузов России и Киргизии в Бишкеке.

"Необходимо определить механизмы проведения совместной научно-исследовательской деятельности. Особое место должны занять вопросы содействия развития социокультурной и научно-образовательной интеграции Евразийского пространства", - сказал С.Жээнбеков.

"Исследования, направленные на изучение истории, культуры, традиций наших народов, имеют очень большое значение для будущего наших стран. Все мы прекрасно понимаем, что образование воспитывает уважение к разным культурам и языкам", - добавил он.

"Уверен, что первый форум задаст общие рамки для будущего сотрудничества, к более глубокой интеграции и тесному взаимодействию", - сказал президент Киргизии.

По его словам, Киргизия является хорошей площадкой для научно-образовательного сотрудничества в сфере альтернативной энергии и гидроэнергетике, по исследованиям о воде и горах, по высокогорной медицине, фитохимическим исследованиям лекарственной флоры или производству экологически чистых семян и продуктов питания.

"Уверен, что развитие человеческого капитала будет конкурентным преимуществом наших стран. Наша сила - в дружбе народов, близости духа и менталитета, укреплении многосторонних связей между нашими странами", - подчеркнул С.Жээнбеков.