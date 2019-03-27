Порошенко называет Путина своим единственным оппонентом

Президент Украины Петр Порошенко считает своим главным оппонентом президента Российской Федерации Владимира Путина.
"Мой союзник - украинский народ. Кто мой оппонент? Мой оппонент, и я также этого не стыжусь и говорю это открытым текстом, единственный, поскольку другие боятся это делать... Моим оппонентом является Путин", - сказал П.Порошенко в программе "Свобода слова" во вторник вечером в эфире телеканала ICTV.
По словам П.Порошенко, все, что ослабляет Украину, "усиливает Путина".
"И поэтому сегодня выбор - или мы за Украину, или мы за Россию", - подчеркнул П.Порошенко, который баллотируется на второй президентский срок на выборах 31 марта.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»