Порошенко называет Путина своим единственным оппонентом

Президент Украины Петр Порошенко считает своим главным оппонентом президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Мой союзник - украинский народ. Кто мой оппонент? Мой оппонент, и я также этого не стыжусь и говорю это открытым текстом, единственный, поскольку другие боятся это делать... Моим оппонентом является Путин", - сказал П.Порошенко в программе "Свобода слова" во вторник вечером в эфире телеканала ICTV.

По словам П.Порошенко, все, что ослабляет Украину, "усиливает Путина".

"И поэтому сегодня выбор - или мы за Украину, или мы за Россию", - подчеркнул П.Порошенко, который баллотируется на второй президентский срок на выборах 31 марта.