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СНГ 27.03.2019 09:28

Порошенко называет Путина своим единственным оппонентом

Президент Украины Петр Порошенко считает своим главным оппонентом президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Мой союзник - украинский народ. Кто мой оппонент? Мой оппонент, и я также этого не стыжусь и говорю это открытым текстом, единственный, поскольку другие боятся это делать... Моим оппонентом является Путин", - сказал П.Порошенко в программе "Свобода слова" во вторник вечером в эфире телеканала ICTV.

По словам П.Порошенко, все, что ослабляет Украину, "усиливает Путина".

"И поэтому сегодня выбор - или мы за Украину, или мы за Россию", - подчеркнул П.Порошенко, который баллотируется на второй президентский срок на выборах 31 марта.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]