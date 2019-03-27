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Трамп поблагодарил республиканцев в Палате представителей Конгресса США за сохранение его вето по режиму ЧС на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп поблагодарил республиканцев-членов Палаты представителей, проголосовавших за сохранение его вето на резолюцию Конгресса, предусматривающую отмену режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

"Спасибо республиканцам Палаты представителей за то, что держитесь вместе и эту большую победу по вопросам границы сегодня", - написал Д.Трамп в своем Twitter.

По его словам, голосование показало, что демократы в Конгрессе - это "партия открытых границ, наркотиков и преступности".

Ранее Палата представителей Конгресса США в ходе голосования не смогла преодолеть вето Д.Трампа. Большинство членов Республиканской партии встали на сторону президента, за отмену вето проголосовали только 14 республиканцев.

В середине марта Д.Трамп наложил вето на резолюцию конгресса, предусматривающую отмену режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Д.Трамп ввел режим ЧП в феврале, чтобы получить $8 млрд на строительство пограничной стены.

Президент принял решение о режиме ЧП из-за того, что Конгресс не согласился выделить на эти цели запрошенные им $5,7 млрд. В одобренном Конгрессом законопроекте на стену отводится $1,375 млрд. Указ Д.Трампа уже оспаривают в суде целый ряд штатов и неправительственных организаций.

Строительство стены на границе с Мексикой в рамках борьбы против нелегальной иммиграции было одним из ключевых предвыборных обещаний Д.Трампа.

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Тэги: США, МЕКСИКА, ВЕТО, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]