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Дальнее зарубежье 27.03.2019 09:10

Сирия потребовала срочного созыва Совбеза ООН по Голанским высотам - СМИ

Сирийское представительство при ООН выступило с инициативой проведения срочного заедания Совета безопасности в связи с признанием США суверенитета Израиля над Голанскими высотами, сообщают СМИ из всемирной организации.

Президент США Дональд Трамп в минувший понедельник официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Церемония подписания президентской декларации прошла в Белом доме в Вашингтоне. На ней присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находившийся с визитом в США.

Данный шаг США вызвал протесты и осуждение в большинстве стран мира, в том числе и среди союзников Вашингтона, включая таких, как ЕС и Канада.

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Тэги: СИРИЯ, ООН, СОВБЕЗ, ГОЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]