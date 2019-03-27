Трамп подписал указ о защите США от потенциального воздействия электромагнитных импульсов

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий федеральным агентствам выявлять угрозы, создаваемые электромагнитными импульсами, и находить способы защиты от них, пишет The Hill.
"Сегодняшний исполнительный указ - первый в истории, обеспечивающий всеобъемлющую политику по повышению устойчивости к электромагнитным импульсам, является еще одним примером того, как администрация держит свое обещание всегда быть бдительной против нынешних опасностей и будущих угроз", - заявила журналистам официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.
К числу ведомств, участвующих в осуществлении указа, относятся министерства национальной безопасности, обороны, энергетики, торговли и офис директора Национальной разведки. Контролировать его выполнение поручено советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону.
В соответствии с документом, министр национальной безопасности Кирстьен Нильсен имеет 90 дней для создания списка национальных критических систем, повреждение которых может нанести ущерб общественной или национальной безопасности, а затем год для выявления критической инфраструктуры, которая может быть затронута электромагнитными импульсами.
Другие части указа требуют, чтобы К. Нильсен проанализировала данные о потенциальном воздействии электромагнитных импульсов, а министр энергетики разработал критерии, определяющие воздействие различных видов электромагнитных импульсов.
Министры внутренней безопасности, обороны и энергетики также обязаны представлять президенту ежегодный доклад о том, как наилучшим образом сделать критическую инфраструктуру устойчивой к воздействию электромагнитных импульсов.
Как сообщили журналистам высокопоставленные чиновники администрации президента, приказ не является ответом на новые разведданные, показывающие, что США могут вскоре испытать атаку электромагнитных импульсов.
"Мы принимаем меры по давним рекомендациям научного сообщества и признаем, что мы должны работать с нашими партнерами по всем направлениям, чтобы убедиться, что у нас есть подход, основанный на оценке риска, который рассматривает слабые места и потенциальные последствия, связанные с воздействием электромагнитных импульсов", - заявил чиновник администрации президента.
Электромагнитный импульс (ЭМИ) - это возмущение электромагнитного поля, оказывающее влияние, прежде всего, на электрическую и радиоэлектронную аппаратуру. Наиболее уязвимы линии связи, сигнализации и управления.
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