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Армия обороны Израиля сообщает о поражении дополнительных целей ХАМАС в Секторе Газа

Израильские военно-воздушные силы нанесли новые ответные удары по Сектору Газа во вторник вечером и рано утром в среду, сообщает армия обороны Израиля.

"Наши истребители поразили дополнительные цели ХАМАС в Газе", - говорится в сообщении армии, опубликованном в Twitter.

При этом отмечается, что Израиль намерен защищать себя "после двух дней ракетного обстрела со стороны ХАМАС".

Ранее палестинские СМИ сообщили, что израильские самолеты нанесли авиаудары в районе города Хан-Юнис в южной части Газы.

Израильские военные в свою очередь заявляли, что истребители были нацелены на военную базу ХАМАС и завод по производству оружия в Хан-Юнисе.

Новостные агентства в секторе сообщили, что в результате израильских ударов были также разрушены семиэтажное здание и подземная инфраструктура, принадлежащие ХАМАС.

После этого был зафиксирован пуск еще одной ракеты по промышленной зоне израильского города Ашкелона. В ответ израильские самолеты нанесли удар по военной базе ХАМАС в городе Рафах на границе с Египтом.

В понедельник палестинцы из Газы провели ракетный обстрел израильской территории. ВВС Израиля в ответ нанесли удары по сектору Газа.

В ночь на вторник поступили сообщения о том, что палестинцы и Израиль заключили перемирие. Однако во вторник израильские СМИ со ссылкой на источник в делегации Б.Нетаньяху, сопровождавшей его в поездке в Вашингтон, опровергли эту информацию. По данным источника, Израиль готов продолжить атаковать сектор Газа в ответ на ракетные обстрелы.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ХАМАС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]