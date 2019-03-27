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Дальнее зарубежье 27.03.2019 11:02

Зампредседателя Трудовой партии КНДР отправился из Китая в Лаос

Ри Су Ен, отвечающий за международные дела в Трудовой партии Кореи, отправился из Пекина в Лаос, сообщает агентство "Ренхап".

По данным агентства, Ри Су Ен в среду утром вылетел из Международного аэропорта Пекина в Лаос. Ожидается, что он пробудет там до воскресенья, а на обратном пути опять остановится в столице КНР.

Как заявили агентству дипломатические источники, находясь в Пекине, Ри Су Ен, возможно, контактировал со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Биганом, который также в это время находился в столице Китая.

По мнению других источников, то, что встреча состоялась, маловероятно, ведь переговоры с С.Биганом от северокорейской стороны обычно ведет спецпредставитель КНДР по отношениям с США Ким Ен Чхоль.

Во вторник СМИ Южной Кореи сообщили о визите некоего высокопоставленного чиновника из КНДР в столицу Китая.

Отмечалось, что он был встречен в аэропорту Пекина сотрудниками Департамента международных связей КНР, а также послом Северной Кореи в Китае Чжи Чжэ Реном.

СМИ предположили, что страну посетил зампредседателя Трудовой партии КНДР Ри Су Ен.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КНДР, КИТАЙ, ЛАОС, ПОЕЗДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]