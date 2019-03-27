Зампредседателя Трудовой партии КНДР отправился из Китая в Лаос

Ри Су Ен, отвечающий за международные дела в Трудовой партии Кореи, отправился из Пекина в Лаос, сообщает агентство "Ренхап".

По данным агентства, Ри Су Ен в среду утром вылетел из Международного аэропорта Пекина в Лаос. Ожидается, что он пробудет там до воскресенья, а на обратном пути опять остановится в столице КНР.

Как заявили агентству дипломатические источники, находясь в Пекине, Ри Су Ен, возможно, контактировал со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Биганом, который также в это время находился в столице Китая.

По мнению других источников, то, что встреча состоялась, маловероятно, ведь переговоры с С.Биганом от северокорейской стороны обычно ведет спецпредставитель КНДР по отношениям с США Ким Ен Чхоль.

Во вторник СМИ Южной Кореи сообщили о визите некоего высокопоставленного чиновника из КНДР в столицу Китая.

Отмечалось, что он был встречен в аэропорту Пекина сотрудниками Департамента международных связей КНР, а также послом Северной Кореи в Китае Чжи Чжэ Реном.

СМИ предположили, что страну посетил зампредседателя Трудовой партии КНДР Ри Су Ен.