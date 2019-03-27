Зампредседателя Трудовой партии КНДР отправился из Китая в Лаос

Ри Су Ен, отвечающий за международные дела в Трудовой партии Кореи, отправился из Пекина в Лаос, сообщает агентство "Ренхап".
По данным агентства, Ри Су Ен в среду утром вылетел из Международного аэропорта Пекина в Лаос. Ожидается, что он пробудет там до воскресенья, а на обратном пути опять остановится в столице КНР.
Как заявили агентству дипломатические источники, находясь в Пекине, Ри Су Ен, возможно, контактировал со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Биганом, который также в это время находился в столице Китая.
По мнению других источников, то, что встреча состоялась, маловероятно, ведь переговоры с С.Биганом от северокорейской стороны обычно ведет спецпредставитель КНДР по отношениям с США Ким Ен Чхоль.
Во вторник СМИ Южной Кореи сообщили о визите некоего высокопоставленного чиновника из КНДР в столицу Китая.
Отмечалось, что он был встречен в аэропорту Пекина сотрудниками Департамента международных связей КНР, а также послом Северной Кореи в Китае Чжи Чжэ Реном.
СМИ предположили, что страну посетил зампредседателя Трудовой партии КНДР Ри Су Ен.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»