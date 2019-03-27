Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.0264 GBR   2.2567 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.94 1.12 Brent 67.97 0.76

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.03.2019 10:27

Министр иностранных дел Южной Кореи и госсекретарь США 29 марта обсудят ситуацию в КНДР

Глава МИД Республики Корея Кан Ген Хва проведет переговоры с государственным секретарем США Майком Помпео в конце этой недели.

"Министр иностранных дел Кан Ген Хва и госсекретарь США Майк Помпео планируют встретиться в пятницу (по вашингтонскому времени) после того, как она (глава МИД РК - ИФ) примет участие в министерской встрече ООН по поддержанию мира, которая состоится в Нью-Йорке в тот же день", - говорится в сообщении южнокорейского МИД.

Кан Ген Хва и М.Помпео встретятся лицом к лицу впервые после провала второй встречи между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Ханое в конце февраля.

В связи с тем, что ханойский саммит закончился преждевременно и без подписания итогового соглашения, существуют опасения, что переговоры по денуклеаризации между двумя странами зашли в тупик.

Сеул ищет пути содействия возобновлению переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Южная Корея готова к сотрудничеству с Вашингтоном и Пхеньяном в вопросах денуклеаризации - президент Сеул разочарован результатами саммита США-КНДР Президент Южной Кореи планирует связаться с Трампом после окончания саммита США-КНДР Мун Чжэ Ин назвал договоренность о саммите США-КНДР значительным прорывом к миру Трамп готов реализовать все договоренности с КНДР после завершения ее денуклеаризации Встреча Помпео с эмиссаром Пхеньяна была отменена по инициативе Северной Кореи, разъяснили в Сеуле

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]