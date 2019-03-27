Министр иностранных дел Южной Кореи и госсекретарь США 29 марта обсудят ситуацию в КНДР

Глава МИД Республики Корея Кан Ген Хва проведет переговоры с государственным секретарем США Майком Помпео в конце этой недели.
"Министр иностранных дел Кан Ген Хва и госсекретарь США Майк Помпео планируют встретиться в пятницу (по вашингтонскому времени) после того, как она (глава МИД РК - ИФ) примет участие в министерской встрече ООН по поддержанию мира, которая состоится в Нью-Йорке в тот же день", - говорится в сообщении южнокорейского МИД.
Кан Ген Хва и М.Помпео встретятся лицом к лицу впервые после провала второй встречи между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Ханое в конце февраля.
В связи с тем, что ханойский саммит закончился преждевременно и без подписания итогового соглашения, существуют опасения, что переговоры по денуклеаризации между двумя странами зашли в тупик.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»