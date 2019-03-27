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Дальнее зарубежье 27.03.2019 10:38

Помпео осудил попытку нападения на венесуэльского оппозиционера Гуайдо

Соединенные Штаты осуждают попытку нападения на лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, говорится в распространенном американским госдепартаментом заявлении госсекретаря Майка Помпео.

"США осуждают предпринятую на кортеж временного президента Хуана Гуайдо атаку и притеснения депутатов Национального собрания и представителей средств массовой информации", - говорится в заявлении.

В нем говорится: "Мы отслеживаем сообщения об этих и других актах, предпринимаемых с целью запугивания незаконными вооруженными бандами Николаса Мадуро (президент Венесуэлы - ИФ), известных как colectivo".

М.Помпео отметил, что защита демократическим путем избранной Национальной ассамблее входит в обязанность сил безопасности. Они должны "быстро положить конец насилию и запугиванию со стороны этих незаконных вооруженных групп, которые угрожают безопасности и суверенитету народа Венесуэлы".

Как сообщил телеканал CNBC, накануне автомашину, в которой находился Х.Гуайдо, самопровозгласивший себя временны президентом Венесуэлы, забросали камнями и петардами в том момент, когда он покидал здание Национальной ассамблеи. Были также отмечены попытки открыть двери машины.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ВЕНЕСУЭЛА, ОСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]