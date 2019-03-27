Помпео осудил попытку нападения на венесуэльского оппозиционера Гуайдо

Соединенные Штаты осуждают попытку нападения на лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, говорится в распространенном американским госдепартаментом заявлении госсекретаря Майка Помпео.
"США осуждают предпринятую на кортеж временного президента Хуана Гуайдо атаку и притеснения депутатов Национального собрания и представителей средств массовой информации", - говорится в заявлении.
В нем говорится: "Мы отслеживаем сообщения об этих и других актах, предпринимаемых с целью запугивания незаконными вооруженными бандами Николаса Мадуро (президент Венесуэлы - ИФ), известных как colectivo".
М.Помпео отметил, что защита демократическим путем избранной Национальной ассамблее входит в обязанность сил безопасности. Они должны "быстро положить конец насилию и запугиванию со стороны этих незаконных вооруженных групп, которые угрожают безопасности и суверенитету народа Венесуэлы".
Как сообщил телеканал CNBC, накануне автомашину, в которой находился Х.Гуайдо, самопровозгласивший себя временны президентом Венесуэлы, забросали камнями и петардами в том момент, когда он покидал здание Национальной ассамблеи. Были также отмечены попытки открыть двери машины.
ОБСЕ проведет в четверг мониторинг в зоне карабахского конфликта
Алиев и Пашинян проведут 29 марта в Вене переговоры по карабахскому урегулированию – МИД Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Доходы АЖД в 2018г от грузоперевозок сократились на 3,4%, пассажироперевозок -увеличились на 3,5%
СК Xalq Sigorta увеличила в 2018г чистую прибыль почти в 1,5 раза
Azeraluminium направит более $658 тыс. на по доставку продукции в США
Граждане Азербайджана могут посещать без виз 67 стран - Henley & Partners
Число турпоездок из России в Азербайджан в 2018 году выросло на 2%
США намерены ускорить подготовку к полету астронавтов на Луну и осуществить его в ближайшие пять лет
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Перспективы развития рынка минеральных удобрений Каспийско-Черноморского региона обсудили в Баку
ОАО «АтаБанк» будет работать во время праздников.
Используйте бесплатный WhatsApp за границей со своим номером Nar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»