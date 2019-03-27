Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9139 RUR   0.0264 GBR   2.2416 TRY   0.3179

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.94 1.12 Brent 67.97 0.76

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 27.03.2019 11:30

Киргизия рассчитывает увеличить товарооборот с РФ в 2019г до $2 млрд

Киргизия в 2019 году рассчитывает увеличить объем двусторонней торговли с Россией до $2 млрд, заявил в среду киргизский вице-премьер Замирбек Аскаров в среду на открытии 8-й Межрегиональной российско-киргизской конференции "Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции".

"По итогам 2019 года товарооборот между Киргизией и Россией может достичь докризисного уровня в $2 млрд", - сказал З.Аскаров.

Накануне в аппарате президента Киргизии сообщили, что российско-киргизский товарооборот в 2018 году составил $1,6 млрд, что на 3,7% больше по сравнению с 2017 годом

Открывая форум, вице-премьер отметил, что встречи бизнесменов Киргизии и России в рамках конференции "проходят в условиях глобальных перемен в экономике, которая развивается в условиях кризиса, снижения инвестиций и увеличения уровня миграции".

"Несмотря на это, динамика взаимодействия между Киргизией и РФ набирает обороты (...) Предстоящая 28 марта встреча президентов Киргизии и России станет историческим повтором в отношении двух стран и наших народов, а состав конференции говорит о том, что сегодня открываются новые горизонты", - сказал З.Аскаров.

"На сегодня договорная база насчитывает 352 документов, регулирующих конкретные направления взаимодействия Киргизии и России", - отметил он.

"РФ первая пришла на помощь в сложный период вхождения Киргизии в ЕАЭС, на эти цели было выделено $200 млн, кроме того, правительство РФ выделило $500 млн в для создания Российско-Киргизского фонда развития (РКФР). Мы высоко ценим решение РФ по беспошлинным поставкам нефтепродуктов, что положительно сказывается на стабильности на внутреннем потребительском рынке", - заявил З.Аскаров.

В свою очередь замминистра экономики РФ Тимур Максимов заявил на открытии конференции, что "в ходе конференции предстоит обсудить много вопросов, а тот факт, что она проходит накануне государственного визита президента РФ, придает работе дополнительный стимул".

По словам Т.Максимова, Киргизию и Россию "традиционно связывает насыщенная двусторонняя повестка, мы вместе строим ЕАЭС, обсуждаем много вопросов".

"Надеюсь, что по итогам конференции мы сможем прийти к конкретным договоренностям, подпишем документы", - добавил замминистра экономики РФ.

Как сообщалось, Российско-киргизская конференция включает в себя четыре направления - развитие торгово-экономических отношений, развитие цифровизации и внедрение новых технологий в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), развитие агропромышленного комплекса, а также развитие инвестиционного и финансового сотрудничества.

На конференции будут обсуждаться усиление сотрудничества между киргизскими и российскими предприятиями, создание новых СП, развитие легкой промышленности и энергетической отрасли, в том числе строительство малых ГЭС в Киргизии, сообщили накануне в аппарате президента Киргизии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, РОССИЯ, ТОВАРООБОРОТ, ПЛАНЫ


Похожие новости


В ходе госвизита Путина в Киргизию планируется подписание документа об изменении условий пребывания российской военной базы в этой стране - Ушаков Жеенбеков рассчитывает, что визит Путина в Бишкек придаст новый импульс отношениям между РФ и Киргизией Путин 28 марта посетит с визитом Киргизию - вице-премьер РФ Чуйченко Президент Киргизии ждет укрепления партнерства с Россией после визита Путина в республику Путин обсудил с киргизским коллегой подготовку к предстоящему визиту в Бишкек - Кремль Русский язык сохранит статус официального в Киргизии - президент

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]