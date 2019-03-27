Киргизия рассчитывает увеличить товарооборот с РФ в 2019г до $2 млрд

Киргизия в 2019 году рассчитывает увеличить объем двусторонней торговли с Россией до $2 млрд, заявил в среду киргизский вице-премьер Замирбек Аскаров в среду на открытии 8-й Межрегиональной российско-киргизской конференции "Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции".

"По итогам 2019 года товарооборот между Киргизией и Россией может достичь докризисного уровня в $2 млрд", - сказал З.Аскаров.

Накануне в аппарате президента Киргизии сообщили, что российско-киргизский товарооборот в 2018 году составил $1,6 млрд, что на 3,7% больше по сравнению с 2017 годом

Открывая форум, вице-премьер отметил, что встречи бизнесменов Киргизии и России в рамках конференции "проходят в условиях глобальных перемен в экономике, которая развивается в условиях кризиса, снижения инвестиций и увеличения уровня миграции".

"Несмотря на это, динамика взаимодействия между Киргизией и РФ набирает обороты (...) Предстоящая 28 марта встреча президентов Киргизии и России станет историческим повтором в отношении двух стран и наших народов, а состав конференции говорит о том, что сегодня открываются новые горизонты", - сказал З.Аскаров.

"На сегодня договорная база насчитывает 352 документов, регулирующих конкретные направления взаимодействия Киргизии и России", - отметил он.

"РФ первая пришла на помощь в сложный период вхождения Киргизии в ЕАЭС, на эти цели было выделено $200 млн, кроме того, правительство РФ выделило $500 млн в для создания Российско-Киргизского фонда развития (РКФР). Мы высоко ценим решение РФ по беспошлинным поставкам нефтепродуктов, что положительно сказывается на стабильности на внутреннем потребительском рынке", - заявил З.Аскаров.

В свою очередь замминистра экономики РФ Тимур Максимов заявил на открытии конференции, что "в ходе конференции предстоит обсудить много вопросов, а тот факт, что она проходит накануне государственного визита президента РФ, придает работе дополнительный стимул".

По словам Т.Максимова, Киргизию и Россию "традиционно связывает насыщенная двусторонняя повестка, мы вместе строим ЕАЭС, обсуждаем много вопросов".

"Надеюсь, что по итогам конференции мы сможем прийти к конкретным договоренностям, подпишем документы", - добавил замминистра экономики РФ.

Как сообщалось, Российско-киргизская конференция включает в себя четыре направления - развитие торгово-экономических отношений, развитие цифровизации и внедрение новых технологий в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), развитие агропромышленного комплекса, а также развитие инвестиционного и финансового сотрудничества.

На конференции будут обсуждаться усиление сотрудничества между киргизскими и российскими предприятиями, создание новых СП, развитие легкой промышленности и энергетической отрасли, в том числе строительство малых ГЭС в Киргизии, сообщили накануне в аппарате президента Киргизии.