Манат подорожал к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 27 марта сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 27 марта ЦБА установил 1,9139 манат/1EUR (19 марта - 1,9288 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 27 марта сохранил 0,0264 манат/1RUB.

А.Мамедов